Efter hvidvask-skandalen i Danske Bank står vi med en lignende skandale i Nordea.

Hos Nordea er man følgelig ked af det. Endda ’meget, meget ked af det’, som deres chef for risikostyring har udtalt.

Jamen, så er alt jo i orden. Det var ikke med vilje. Bare en mindre smutter, som man siger – med hvidvask af formentlig flere milliarder kroner fra russiske kriminelle over godt ti år.

Sagen er ikke ny. Den har været efterforsket siden 2016. Det opsigtsvækkende er, at vaskerummet ikke har ligget i en fjern filial i udlandet – som med Danske Banks estiske filial – men midt i Danmarks hovedstad på Vesterbrogade i København. Dette gør Nordeas forsøg på at give indtryk af også selv at være ført bag lyset ynkeligt.

Banken hævder således at være blevet ’misbrugt’. Hvilket visse godtroende sjæle køber. Eksempelvis tidligere justitsminister Søren Pind, der tirsdag tweetede: ’Mange tror åbenbart, at Danmarks to største banker inkl. ledelse helt bevidst har indladt sig med de værste kriminelle’. Hvilket ifølge den tidligere justitsminister er ’helt vildt at opleve’, al den stund at begge banker blot er ’ofre for kriminalitet begået imod sig og samfundet’, som det hævdes.

En forbløffende udlægning. Ikke mindst af en mand, der slog sin politiske karriere op på værdier som redelighed, ordentlighed og ærlighed. Det vil jo sige, at Danske Bank-direktør Thomas Borgen og bestyrelsesformand Ole Andersen slet ikke behøvede at træde tilbage. De er i virkeligheden ’ofre for kriminalitet begået mod sig’.

Næppe. Det er ulovligt at hvidvaske. Og det påhviler banken selv at se til, at det ikke finder sted. Og lur os dertil, om der blandt aktionærer og i Danske Bank og Nordeas ledelseslag ikke har været så meget glæde over gevinsten fra de mange udenlandske konti og transaktioner, at man fandt det utidigt at ødelægge den gode stemning med en kritisk mine. Men det var så før, man blev ’meget, meget ked af det’.

Hvis noget er ’vildt at opleve’ i forbindelse med Nordeas hvidvask-sag, er det tværtimod følgende:

Det er gængs bankkultur i Danmark at være med til at assistere forbrydere og svindler-venner af autokratier i det gamle Østeuropa med at franarre hele befolkninger gigantiske pengebeløb.

Det er det billede, Danmark har tegnet af sig selv til omverdenen i de seneste år. Visse politikere taler om, at det er på tide at skærpe straffen for ledende medlemmer i banker, der – hvad enten det er bevidst eller ubevidst – lyver for myndighederne. Vi synes egentlig også, det er på tide.