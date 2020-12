Vilje til at hjælpe

I ugens løb fik vi et brev på Ekstra Bladet fra otteårige ’mig’:

’I år er julen svær for min mor, for hun er blevet alene lige før jul. Min mor siger, hun har fået hjælp af jer. Så nu er hun glad og ikke så stresset. Jeg tror, vi får en rigtig god jul. Tusind tak.’

Man kan ikke andet end blive glad. Og det understreger, hvad julens vigtigste budskab er: At vi skal hjælpe dem, som ikke har så meget.

I 13 år har Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet samlet ind til, at børn som ’mig’ også kan få en god og glad jul med julegaver og julemad.

Med en corona-pandemi hængende over landet i det meste af i år har behovet for julehjælp aldrig været større. Som altid, når der er krise, bliver de dårligst stillede ramt først og hårdest.

Vi har derfor aldrig fået så mange ansøgninger som i år. Men heldigvis har viljen til at hjælpe heller aldrig været større. Vi har derfor været i stand til at samle rekordmange penge ind: 18,7 millioner kroner.

Tak for alle bidragene. Rigtig mange private har også denne gang bidraget. Det er overvældende.

Som en fast event har vi hvert år samlet to erhvervspaneler i henholdsvis København og Aarhus, der samler ind i deres egne netværk. Det er travle mennesker, som tager sig tid til at hjælpe andre. Det har jeg stor respekt for, og det er fantastisk at opleve den ildhu, der er for at hente bidrag hjem. En særlig tak til jer.

Nu er Dansk Folkehjælp gået i gang med at dele julepakkerne ud. Hver familie, som alle er enlige forsørgere med børn, får julemad og mulighed for at købe gaver til børnene.

Selv om vi har slået rekord igen i år, så har vi desværre ikke kunnet hjælpe alle, der var godkendt til en julepakke. Og det er ikke kun hos os, at behovet har været stort. Alle, der har lavet indsamlinger, melder om et meget stort behov.

Det er jo tankevækkende i denne juletid, at vi i vores overflodssamfund ikke magter at give alle børn en lys og glad jul. Måske skulle Mette Frederiksen se for alvor at få gjort noget ved det voksende uligheds-problem i Danmark. Forleden påstod hun jo på Facebook, at ’et samfund skal måles på, hvordan vi behandler dem, der har det dårligst’.

Hvad med at få gjort de ord til handling?