Viva la revolución

VI VED ikke, om en ny revolution vil lykkes. Vi håber. Og vi hepper, det vi kan.

DET CUBANSKE folk fortjener en bedre nation end den, det lever i. Cubanerne fortjener eksempelvis at få noget at spise.

FOR DET er åbenbart der, vi er. Landet er så dysfunktionelt, at dets borgere – rapporterer flere medier – er begyndt at sulte. I den seneste uge er befolkningen i det kommunistiske regime på Caribiens største ø derfor begyndt at gå på gaden i protest mod et system, der hverken er i stand til at brødføde sine borgere ordentligt eller sikre selvsamme borgere mod pandemien.

SOM SVAR massearresterer regimet og orkestrerer forsvindinger det bedste, det har lært. Præsident Miguel Díaz-Canel har dertil i noget, der ligner en parodi på en diktator, givet amerikanernes handelsembargo skylden for al forarmelse. Og han har kaldt ’folket’ ud for at stoppe de formastelige i opstand mod det, landsfaderen Fidel Castro i 1959 kaldte ’Befrielsen af Cuba’.

NOGLE VIL spørge, hvorfor vi andre overhovedet skal interessere os for Cuba. Svaret er ikke alene, at det har vi gjort, siden regimet blev født. Den danske venstrefløj har i hvert fald. Hele revolutionsromantikken blev grundigt gennemspillet med Che Guevara-plakater og knytnævesymbolik. Og efter Murens og den europæiske kommunismes fald – hvor også danske venstreorienterede kom til at lugte af død ud af munden, når de talte – er forholdet bekvemt blevet et andet. Forandret til noget kulturelt. Til noget med musik og rejser til Havannas forfaldsæstetik.

ALT IMENS man har nydt rejserne, har man fortiet fattigdommen og brutaliteten bag den. Som er nød og undertrykkelse mindre alvorligt, når den finder sted i de varme lande. Enhver har ellers ved selvsyn i Cuba kunnet iagttage en gennemmusikalsk kultur være trådt under fode af sin direkte modsætning: Kæft, trit og retning – af ufrihed i oprørende mængder.

LAD OS håbe, det kommunistiske regime snart vil møde sit endeligt. Som Castro og kompagni – helt forståeligt og retfærdigt – endte militærdiktatoren Batistas styre. Imens kan vi mindes et andet citat fra Castro, der døde i 2016:

’En revolution er en kamp til døden mellem fremtiden og fortiden.’