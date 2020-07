VM på de dødes grave

DRABET PÅ den sorte George Floyd i USA satte gang i en verdensomspændende bevægelse mod racisme, og selv den ellers så politikforskrækkede fodboldverden lod sig rive med.

FODBOLDSPILLERE over hele Europa gik på knæ for den gode sag, og Black Lives Matter vil stå på trøjerne i den engelske Premier League resten af den nuværende sæson.

HERHJEMME har der også været fine manifestationer fra spillerne i kvindeligaen og mændenes Superliga. DBU støtter også kampen mod racisme, lyder det højtideligt. I hvert fald mundtligt.

DE INTERNATIONALE fodboldpræsidenter Aleksander Ceferin i UEFA og Gianni Infantino i FIFA, som ellers aldrig mener noget kontroversielt, var for nyligt ude og rose de spillere, der stod op imod racismen. Ja, Ceferin havde næsten tårer i øjnene. Så rørt var han, da holdt pressemøde i sidste uge i Nyon i Schweiz.

MEN DER er tale om en gratis omgang, hvis ikke spillere, ledere og præsidenter følger op med handling. Og muligheden er i den grad til stede.

VI NÆRMER os hastigt den begivenhed, der for eftertiden vil blive husket som den største skandale i international fodbold. I november-december 2022 skal Qatar være vært for VM i fodbold.

I QATAR kan man tale om racisme. Over en million migrantarbejdere arbejder under slavelignende forhold for at gøre landet klart til slutrunden. Tusindvis af dem dør under de forfærdelige arbejds- og leveforhold.

DER ER ikke tale om ny viden. Det har været kendt, siden en korrupt eksekutivkomité i FIFA i december 2010 gav VM til Qatar; et land, som på det tidspunkt stort set ikke kunne stille et blot nogenlunde konkurrencedygtigt landshold. Men Qatar havde penge.

SIDEN HAR internationale fagforeninger, menneskerettighedsorganisationer og mange medier fortalt om de grusomme forhold, migrantarbejderne i landet lever under. DBU og de øvrige nordiske forbund ved udmærket, hvor slemt det står til i Qatar. De har været på flere besigtigelsesture, men når den danske regering ikke boykotter Qatar, vil DBU heller ikke gøre det. Sådan siger man også i de øvrige europæiske lande. Det er den til enhver tid lette løsning.

MEN HVIS fodbolden og spillerne vil tages alvorligt i kampen mod racisme, er det nu, de skal gå på knæ for migrantarbejderne i Qatar. Det er det eneste, der vil kunne ændre forholdene.

SKER DER ingenting, vil VM i 2022 blive husket som slutrunden, der blev spillet på de dødes grave.