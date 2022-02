UD OVER HVAD DET alt sammen skal ende med, er det bedste spørgsmål, hvordan det kom bag på nogen, at Putin gik ind i Ukraine.

HVORFOR SKULLE BJØRNEN ikke komme buldrende gennem birkeskoven? Hvad havde vi forventet? At Putin ikke til lejligheden kunne opfinde en grund? A la ’afnazificering’ og ’standsning af folkemord’?

I ET DØGN HAR VI NU hørt det gentaget fra vestlige politikere: ’Vi fordømmer på det stærkeste’. Eller set diverse varianter over, at ’Putin er en tyran’. Eller som det hed i overskrift på en analyse på berlingske.dk: ’ Putin har nu overskredet alle røde linjer. Er han blevet rablende gal?’

VEL NÆPPE MERE end Ruslands leder hele tiden har været, kan man svare på det sidste. Og statsminister Mette Frederiksen udtalte på et pressemøde torsdag: ’Ruslands brutale aggression skal have og vil få konsekvenser.’

VI KAN DOG I VESTEN fordømme Putin herfra, og til månen falder ned. Eller til udenrigsminister Jeppe Kofods ord har effekt. Hvilket er det samme. Vi må bare sande, at Vladimir Putin også er vores tyran. Den Putin, der nu har invaderet Ukraine, har Vesten været med til at skabe.

SOM BESKREVET på denne plads onsdag taler vi et hændervridende Vesten, der har ikke har villet give Putin en anledning til at gå ind i Ukraine ved at optræde truende over for Rusland. Alting skulle ordnes med diplomati. Og således med afslørende mangel på vilje til at forsvare Ukraine med andet end ord. Og sanktioner.

VESTEN HAR HAFT knap et årti siden indgåelse af Minsk-protokollen til at stoppe Putin. Vel vidende at den russiske despot tolkede Minsk-aftalen som ubetinget selvstyre til de prorussiske, oprørske provinser. Og en Putin, der hele tiden har erklæret sig villig til at udskifte russisk diplomati med russisk roulette.

NU SMADRER Vladimir Putin så Ukraine. Formentlig med det formål at indføre et marionetstyre. En ’genopførelse’ af sovjetrussisk brutalitet i Ungarn i 1956, der må få ældre europæere til at gyse eller måske bare sukke modfaldent og ryste langsomt på hovedet.

VI HAR OGSÅ HØRT følgende gentaget fra vestlige politikere det seneste døgn i diverse varianter: ’De hårdeste sanktioner nogensinde’ eller ’Hurtig og kontant reaktion.’ De må føle opbakningen helt vildt i Ukraine. Også hvis man så tæller alle de ukrainske flag på vores Facebook-profiler med.

EN LÆSER SKREV i et kommentarspor på Russia Today i denne uge: ’Jeg kan komme i tanke om 100 måder, hvorpå man lokker en bjørn ud af sin hule. Jeg kan ikke kan ikke erindre en eneste, hvorpå man får den ind igen.’