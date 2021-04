I DISSE dage nærer S-regeringen grænseløs tillid til sundhedsmyndighederne og diverse coronaeksperter. Når Moder Mette afkræves svar fra utilfredse borgere og et stadig mere frustreret erhvervsliv på, hvorfor genåbningen omfatter det ene og ikke det andet, forklarer hun med pædagogisk stemmeføring, at vi må afvente myndighedernes vurdering.

TIL TIDER bliver det ufrivilligt komisk. F.eks. da erhvervsminister Simon Kollerup skulle forklare 30 minutters-reglen om, at folk uden reservation skal vente en halv time foran et værtshus – selvom der er ledige borde. Desperationen lyste i hans øjne, mens hans rygcrawlende forsøg på at sige noget fornuftigt sank til bunds. Til sidst udbrød han: ’Det er det, myndighederne har sagt.’

JAMEN DOG. Regeringen er ellers kendt for at blæse højt og flot på fagkundskaben. Et par eksempler:

POLITIETS Efterretningstjeneste advarede for lang tid siden, at de danske børn i syriske fangelejre risikerer at udvikle sig til en terror-trussel, hvis de ikke kommer hjem. Da justitsminister Nick Hækkerup endelig valgte at orientere Folketinget om den mildt sagt hårrejsende ekspertvurdering, fejede han den af bordet med bemærkning: ’Den stemmer bare ikke overens med regeringens politik.’

ELLER HVAD med Klimarådets anbefaling af en CO2-afgift, som alle med kendskab til klimapolitik ved er en krumtap i grøn omstilling. Klimaminister Dan Jørgensen, der ser sig selv som klodens klima-frelser, affærdigede hånligt afgiften som en ’Georg Gearløs-løsning’.

DEN TIL enhver tid siddende regering har ret til at give eksperter og myndigheder fingeren. Vi har ikke ekspertvælde. Derfor zigzagger også S-regeringen rundt og håndplukker de argumenter, der passer til dens politiske, spindoktorerede dagsorden.

VED DEN første coronanedlukning sidste forår valgte statsminister Mette Frederiksen at hælde sundhedsmyndighederne ned ad brættet. Nu vælger hun ud fra taktiske overvejelser at bruge de selvsamme myndigheder i genåbningen.

MEN KUN et massivt pres fra støttepartierne kan få regeringen til at lytte til eksperternes advarsel om børne-tragedien og terror-truslen i de syriske fangelejre. Og klimapandemien, der er langt, langt alvorligere end coronaen.