Lederne vil øremærke barselsdagpenge til far

For at kvinder kan få lige løn og lige karrieremuligheder, så skal mænd og kvinder dele barslen mere ligeligt mellem sig.

Sådan lyder budskabet fra Ledernes Hovedorganisation, der fredag kommer med flere forslag til at fremme kvinders karrierer. Det skriver Jyllands-Posten fredag.

Blandt forslagene er, at 16 ugers barselsdagpenge skal øremærkes til fædrene. Det kommer til at betyde, at mødre fremover kun kan holde barsel med penge fra det offentlige i 30 uger efter fødslen - mod de op til 46 uger i dag.

- Undersøgelser viser utvetydigt, at den skæve fordeling af barsel i Danmark lægger en alvorlig dæmper på kvinders løn- og karriereudvikling. Det gør det faktisk mange år efter orloven, siger viceadministrerende direktør Bodil Nordestgaard Ismiris.

- I dag er det sådan, at mænd tager 30 dages orlov, mens kvinder tager 300 dage. Det siger sig selv, at hvis man får to eller tre børn og ganger det regnestykke op, så betyder det noget for ens karriere.

Ændringen skal ifølge Lederne indfases gradvist over nogle år, så alle får mulighed for at indrette sig efter det. Men det er vigtigt at komme i gang nu, mener Bodil Nordestgaard Ismiris.

Ellers går dansk erhvervsliv glip af vigtigt talent.

- I dag står vi over for et dansk paradoks. På den ene side har vi adgang til alle de her veluddannede kvinder. På den anden side forstår vi ikke at mobilisere dem opad. Så selvfølgelig har vi da et problem, siger hun.

Hun understreger, at Ledernes forslag alene handler om de offentligt finansierede dagpenge, som forældrene modtager under deres orlov. Hvis en kvinde har lyst til at tage hele orloven, vil hun fortsat kunne det. Bare uden dagpenge i de 16 uger.

EU er på vej med regler for øremærket barsel, som Danmark vil være nødt til at rette ind efter, selv om den danske regering egentlig er imod. Ledernes forslag adskiller sig på flere punkter fra det ventede kommende EU-direktiv, forklarer Bodil Nordestgaard Ismiris.

Blandt andet omfatter Ledernes forslag 16 uger mod otte uger i EU's forslag. Og Lederne ønsker at gå i gang med indfasningen nu, mens EU-reglerne først ventes at træde i kraft om tre år.

Ud over en ændring af barselsreglerne har Lederne fire andre forslag. De går blandt andet på at lette topskatten og gøre det mere økonomisk attraktivt at købe hjælp i hjemmet.



