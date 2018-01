Legendarisk astronaut er død: Nåede seks ture i rummet

Den legendariske Nasa-astronaut John Young har haft sin sidste tur i rummet. Fredag aften amerikansk tid døde han i sit hjem i Houston. Det skriver Nasa.

I sit 87 år lange liv nåede John Young både at gå på månen og at være i rummet flere gange. Han var den niende mand, der gik på månen og det første menneske i historien til at tage turen ud i det uendelige univers hele seks gange.

John Young går på månens overflade 21. april 1972 i forbindelse med Apollo 16-missionen. Her gør han honnør til det amerikanske flag i sin rumdragt. Foto: All Over Press

Ifølge Nasa døde astronauten som følge af komplikationer med en lungebetændelse.

- Den legendariske astronaut, John Young, der gik på månen og senere den første rumfærge er død, skriver Nasa bl.a. på Twitter.

Smuglede sandwich med i rummet

I 1965 sendte Nasa for første gang to mænd på tur i universet i det samme rumfartøj. Men det er nu ikke udelukkende derfor, at den såkaldte Gemini 3-mission er gået over i historien.

John Young til venstre sammen med piloten Robert L. Crippen fotograferet på Johnson Space Center i Houston i 1979. Sammen førte de rumfartøjet Columbia på dens første mission i rummet i 1981. Foto: AP

For blot to timer efter raketopstigningen fra Florida hev John Young en kalkunsandwich ud fra sin rumdragt, som han havde smuglet med ombord. Selv en garvet astronaut kan vel komme til at savne en god frokost i rummet.

Der var bare den hage, at det er forbudt for astronauter at tage deres egen mad med på missioner.

25. marts 1965 vendte John Young tv. og Virgil Grissom tilbage til Kap Kennedy efter deres Gemini-rumrejse. Foto: AP

Maden, astronauterne får på deres missioner, er ofte flydende, så der ikke fx ryger krummer ned i nogle livsvigtige instrumentbrætter. John Young fik derfor også en irettesættelse af Nasa i kølvandet på sandwich-miseren.

Men forseelsen forhindrede dog ikke John Young i at blive sendt ud på flere missioner. Han gik først på pension i 2004 efter en 42 år lang karriere i den amerikanske rumfartsadministration.