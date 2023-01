'Legendarisk' dansk restaurant trækker overskrifter i udlandet

Det er ikke kun herhjemme, at nyheden om restaurant Nomas lukning trækker overskrifter. Det gør den også i udlandet.

Den amerikanske avis New York Times har interviewet køkkenchef og medejer René Redzepi om fremtidsplanerne.

Under overskriften 'Noma, kåret som verdens bedste restaurant, lukker sine døre' fortæller Redzepi, at fine dining på højeste niveau med 'opslidende arbejdstimer og en intens arbejdskultur' ikke kan fortsætte for evigt.

- Det er uholdbart, siger Redzepi til avisen.

- Finansielt og emotionelt, som arbejdsgiver og som menneske, giver det bare ikke mening.

Vil udvikle ny mad

Noma åbnede i 2003 og fik sin første Michelin-stjerne blot to år senere. Siden har restauranten opnået tre stjerner og er flere gange blevet kåret som verdens bedste restaurant.

Mandag kunne Noma på sin hjemmeside afsløre, at restauranten lukker, som man kender den ved udgangen af 2024. I stedet vil fokus være på at udvikle ny mad og at lave begivenheder i pop-up-format.

'At servere for gæster vil stadig være en del af vores identitet, men at være en restaurant vil ikke længere definere os,' skriver René Redzepi og resten af holdet bag Noma på hjemmesiden.

'Legendarisk restaurant'

Også tv-stationen CNN omtaler nyheden og kalder samtidig Noma for 'Københavns legendariske restaurant'.

'Noma, en af verdens mest feterede restauranter, står til at lukke dørene for sine gæster næste år', skriver CNN og remser herefter flere af Nomas hædersbeviser op.

'Restauranten toppede listen over verdens 50 bedste restauranter fem gange, senest i 2021'.

Fik idé under lockdown

Til Berlingske fortæller René Redzepi, at det var tiden under corona-nedlukningen, der fik ham til at genoverveje Nomas fremtid:

- Især under første lockdown fik jeg virkelig ro til at tænke og se frem. Det, jeg så, var, at det ville blive meget svært at fortsætte, som vi gør nu på Noma i de næste ti år, uden at vi skulle blive opkøbt af en organisation med mange penge, som kunne støtte os i det, vi laver.

