Legendarisk modstandsmand død - dræbte 11 stikkere

Povl Falk-Jensen var en meget aktiv modstandsmand under Anden Verdenskrig, men det var først for 10 år siden, at han for alvor blev kendt i Danmark. Nu er han død, 98 år gammel.

Det fortæller flere uafhængige kilder, der er involveret i modstands-miljøet til Ekstra Bladet, og Dines Bogø, der var fødselshjælper på Povl Falk-Jensens erindringer 'Holger Danske: Afdeling Eigil', der udkom i 2009.

I bogen fortæller han åbent om de mange aktioner under krigen, der ofte havde en blodig udgang. Falk-Jensen oplyser selv, at han dræbte 11 stikkere.

Næsten ni år efter bogen blev Povl Falk-Jensen politianmeldt. Det skyldtes omtalen af sagen om drabene på ægteparret Hildur Ruth og Yngve Marinus Nielsen, der ejede en frisørsalon, og af modstandsbevægelsen blev betragtet som stikkere.

De blev begge dræbt 7. maj 1945 af en gruppe modstandsfolk fra Holger Danske - anført af Povl Falk-Jensen, der flere gange siden har fortalt om drabet, som foregik som en regulær henrettelse i Geels Skov nord for København.

Povl Falk-Jensen havde flere gange fortalt om drabene, som han understregede, at han ikke fortrød, selvom de altså reelt skete i fredstid.

Og netop det faktum fik den kendte forfatter Peter Øvig Knudsen kalde sagen modbydelig.

Det er uklart, hvem der anmeldte Falk-Jensen, og hvor langt politiet nåede i efterforskningen af den 74 år gamle sag.

- Men det berørte Povl Falk-Jensen meget, at han skulle udsættes for den slags på sine gamle dage, siger Dines Bogø.

Researcher Thomas Hilleberg har Holger Danske i blodet. Hans mormors tre brødre var alle i gruppen, og Hilleberg er også ked af, at Povl Falk-Jensens aktioner blev kritiseret på modstandsmandens sidste dage:

- Oprindeligt var Povl slet ikke likvideringsmand, Han lavde bladarbejde for Hjemmefronten. Men da han blev involveret i Holger Dansk lå gruppen nærmest ned. Der var mange medlemmer, der var taget tyskerne. Men der var et likvideringsarbejde, der skulle udføres, og det tog Povl på sig.

Forfatter Niels-Birger Danielsen, der har skrevet flere anmelderroste bøger om besættelsen, er blevet orienteret om bisættelsen. Han siger:

- Povl Falk-Jensen var en meget betydningsfuld modstandsmand. Han var den sidste af de største.

Povl likviderede 11 stikkere: Derfor dræbte jeg dem