Letbanen ramt af lynnedslag

Det er ikke mange steder i landet, man er sluppet for regn og torden, og heller ikke Aarhus er sluppet udenom.

Og det voldsomme vejr er gået ud over Letbanen, som på grund af formodede lynnedslag lige nu kun kører på visse strækninger.

Det skriver TV2 Østjylland.

Direktøren for Aarhus Letbane Michael Borre har fortalt det østjyske medie, at det drejer sig om et lynnedslag i en omformerstation på strækningen mellem Lystrup og Grenå og ét i en køreledningsmast mellem Nye og Lisbjerg-Terp.

I køreledningsmasten opstod der en brand, som brandvæsenet hurtigt fik slukket.

Letbane-direktøren oplyser også, at de forventer, at driften er oppe at køre igen i løbet af aftenen.

Midttrafik oplyser om situationen på deres hjemmeside, hvor de også gør borgerne opmærksomme på, at hverken Rejseplanen eller Midttrafik Live kan opdateres på grund af en systemfejl.

De skriver, at Letbanen kun kører på følgende strækninger: Universitetshospitalet - Aarhus H - Odder og Skødstrup - Grenaa.