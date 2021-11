Letland tillader virksomheder at fyre vaccinenægtere

Ingen vaccination kan koste jobbet.

Letland giver nu virksomheder lov til at fyre medarbejdere, der enten nægter at blive vaccineret mod corona eller overgå til eksempelvis hjemmearbejde.

Det står klart, efter at landets parlament har vedtaget en ny lov herom. Den træder i kraft 15. november.

Ikke egnet

Den nye lov giver lettiske virksomheder mulighed for at hjemsende uvaccinerede medarbejdere uden løn, hvis de nægter at blive vaccineret eller arbejde hjemmefra.

Derefter kan virksomheden fyre medarbejderen, hvis denne ikke bliver vaccineret senest tre måneder efter hjemsendelsen.

- Der er grund til at tro, at sådan en person ikke er egnet til stillingen, skriver den lettiske regering i et indlæg til parlamentet.

En patient får behandling på intensivafdelingen på et sygehus i hovedstaden Riga. Foto: Janis Laizans/Ritzau Scanpix

Overfyldte hospitaler

Letland var det første land i Den Europæiske Union, der på ny lukkede ned i efteråret, fordi antallet af smittetilfælde med corona steg.

Mange hospitaler i Letland er så overfyldte, at myndighederne har måtte oprette corona-faciliteter i hospitalernes parkeringskældre og på gangene.

Biden har indført vaccinekrav for 100 millioner amerikanere og siger, at 'vores tålmodighed hænger i laser'.

Vaccinekrav hos Mærsk

Herhjemme har A.P. Møller - Mærsk netop annonceret, at kontoransatte fremover skal være vaccineret mod corona, hvis de ønsker at møde fysisk op på kontoret.

Det sagde Søren Skou, der er topchef i virksomheden, til Berlingske onsdag.

Mærsk er den første større virksomhed i Danmark til at indføre kravet, der både vil gælde i Danmark og en række andre lande, skriver avisen.

Ifølge topchefen vil kravet om vaccination blive sat i værk 'inden for de næste tre måneder'.

Fordi det i nogle lande er svært at få fat i vacciner, vil det dog ikke komme til at gælde i alle lande.