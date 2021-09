Libanon får ny regering: Skal sikre mødre mad til deres børn

Efter et år med politisk dødvande i Libanon og flere forsøg på at danne en regering er det fredag omsider lykkes at sætte et hold af ministre.

Den nye regering skal forsøge at løse den værste økonomiske krise, siden borgerkrigen i landet sluttede i 1990

Premierministeren hedder Najib Mikati. En forretningsmand og milliardær, som i juli blev udpeget til at danne en regering, efter to af hans forgængere måtte opgive forsøget.

Han har fredag præsenteret sin regering med 24 medlemmer for præsident Michel Aoun.

Den nye regering tæller en tidligere højt placeret embedsmand fra Libanons centralbank som finansminister. Den tidligere ambassadør i USA Abdallah Bou Habib er ny udenrigsminister.

Det var en rørt Mikati, der forsøgte at holde tårerne tilbage, da han talte om landets alvorlige situation. Han talte om mødre, som har en daglig kamp for at sikre sig mad og medicin til deres børn.

- Situationen er vanskelig, det ved vi alle, men den er ikke umulig, hvis vi forener os som libanesere og tager hinanden i hænderne, sagde han.

Libanon er et land med flere etniske grupper, muslimer og kristne. Landet var i tidligere tider kendt som Mellemøstens Schweiz på grund af den relative rigdom i landet. Men de senere års nedtur er endt med et økonomisk kollaps.

Det skyldes blandt andet en eklatant mangel på reformer. Men også et dybt modsætningsforhold mellem landets politikere.

På to år er 78 procent havnet i fattigdom. Det er en af de mest barske nedture i moderne tid ifølge Verdensbanken. Landets valuta er falder med 90 procent og i alvorlig grad ødelagt købekraften. På knap to år er prisen på fødevarer steget med 557 procent.

Lige nu er der mangel på benzin og andre brændstoffer i store dele af landet.

Det har været et krav fra det internationale samfund, at Libanon får en levedygtig regering, før der kan tilflyde landet økonomisk hjælp udefra.

FN's generalsekretær, Antonio Guterres, siger fredag aften, at det er 'et meget vigtigt skridt', at Mikati har dannet en regering. Flere af ministrene er teknokrater og uden politisk tilknytning.