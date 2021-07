Libanon står uden regering efter Hariri giver op

Libanons ellers forventede kommende premierminister, Saad Hariri, opgiver at danne regering. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Dermed er landet kastet ud i yderligere politisk kaos i en situation, hvor det allerede står i en voldsom økonomisk og politisk krise.

Saad Hariri blev udpeget til at danne en ny regering, da den tidligere regering trak sig oven på den voldsomme eksplosion, der hærgede Beirut og kostede flere hundrede mennesker livet i 2020.

Landets forfatning, der er lavet for at sikre de tre store religioner indflydelse oven på den 25 år lange borgerkrig, der sluttede i 1990, tilsiger, at det skal være en sunnimuslim, der er premierminister. Der er blandt andet derfor ingen oplagte alternativer til Saad Hariri.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Saad Hariri forelagt sit forslag til et kabinet for præsident Michel Aoun. Men han har afvist det, og derfor har Hariri opgivet.

- Det er klart, at vi kommer til at blive enige med hans excellence præsidenten. Det er derfor, jeg nu træder tilbage fra en regeringsdannelse, siger Saad Hariri ifølge Reuters torsdag.

Saad Hariri, der er søn af den populære tidligere premierminister Rafic Hariri, der døde i et attentat i 2005, har forsøgt at danne en regering i landet i ni måneder.

Libanons politiske system har altid været tumultarisk, men situationen blev ikke bedre efter krigen mod Israel i 2006, hvor dele af Beirut blev bombet.

Landet er præget af religiøse spændinger mellem kristne, sunnimuslimer og shiamuslimer. Samtidigt har det de sidste år været ramt af en hård økonomisk krise, der har efterladt dets valuta noget nært værdiløs.

I 2020 eksploderede farligt materiale på havnen i Beirut og udløst store ødelæggelser.

Med Saad Hariris beslutning er der ikke udsigt til, at der kommer en handlekraftig regering, der kan tage hånd om landets problemer foreløbigt.