Luftforurening dræber fortsat over 300.000 europæere om året

Tusindvis af europæiske menneskeliv kunne i teorien være reddet, hvis alle lande havde overholdt nye vejledende værdier for det maksimale indhold af sundhedsskadelige stoffer i luften.

Det fremgår af en ny rapport offentliggjort mandag af Det Europæiske Miljøagentur (EEA), skriver nyhedsbureauet dpa.

EEA estimerer, at forurenet luft i 2019 var skyld i sammenlagt 307.000 for tidlige dødsfald i EU og andre europæiske lande. I alt omfatter undersøgelsen 41 europæiske nationer.

Heraf kunne de 178.000 eller 58 procent teoretisk set være undgået, hvis samtlige lande havde overholdt Verdenssundhedsorganisationen WHO's nye retningslinjer.

Især i byer

WHO skærpede i september sit anbefalede niveau for luftkvalitet.

WHO har tidligere udråbt luftforurening som den største miljørisiko for sundheden i EU og andre europæiske lande. Især mennesker i byer er udsat for luftforurenende og sundhedsskadelige stoffer.

EEA bemærker dog i sin rapport, at luftkvaliteten i Europa blev forbedret markant i 2019 i forhold til 2018.

I 2018 var der ifølge rapporten 346.000 for tidligere dødsfald på grund af luftforurening.

Værst i Polen

I begyndelsen af 1990'erne var luftpartikler, der sætter sig i lungerne, skyld i næsten én million for tidlige dødsfald i de 27 EU-lande. I 2005 var det tal mere end halveret til 450.000, skriver nyhedsbureauet AFP.

Sat i forhold til indbyggerantallet var Polen, hvor kul stadig er en meget benyttet energiform, det hårdest ramte land i 2019 med 39.300 for tidlige dødsfald.

For Tyskland var tallet 53.800, Italien 49.900, Frankrig 29.800 og Spanien 23.300.

Sundhedsskadelig luft er årligt skyld i omkring syv millioner for tidlige dødsfald på globalt plan. Det har WHO tidligere estimeret.