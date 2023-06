Ukraines militær har skudt fire krydsermissiler og ti angrebsdroner ned under et russisk luftangreb natten til fredag.

Det oplyser luftvåbnet i en udtalelse tidligt fredag.

Militæret oplyser, at russiske styrker affyrede 16 droner og 6 krydsermissiler under angrebet.

Militæret oplyser desuden, at to andre krydsermissiler har ramt et civilt objekt i det centrale Ukraine under et tidligere angreb torsdag aften.