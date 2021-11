Lukasjenko: Belarus vil sende migranter hjem

Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, siger, at Belarus arbejder på at returnere migranter til deres hjemlande. Det skriver AFP.

Den belarusiske leder siger ifølge Reuters, at 'Belarus er parat til at sende flygtninge hjem til deres hjemland, hvis de har ændret mening med hensyn til at komme ind i EU'.

- En aktiv indsats er i gang på dette område for at overbevise og bede folk om at tage hjem, men ingen ønsker at tage hjem, siger Lukasjenko ifølge det belarusiske statslige nyhedsbureau Belta.

Udmeldingen fra den belarusiske præsident kommer på et tidspunkt, hvor EU's udenrigsministre er på vej til et udenrigsministermøde i Bruxelles for at drøfte flere sanktioner mod Belarus.

- Det er helt afgørende, at der på udenrigsministermødet i dag (mandag, red.) opnås enighed om at stå samlet mod Belarus, Lukasjenko og hans hybridangreb mod EU, hvor han importerer mennesker og sætter dem ind mod EU's grænser, sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S) tidligere mandag.

Europæiske ledere beskylder Lukasjenkos regime for at have lokket migranterne til at rejse til Belarus. Angiveligt ved at love dem, at de kan komme ind i EU den vej.

Det er den femte sanktionspakke mod Belarus, som EU's udenrigsministre forventes at godkende mandag.

Lukasjenko siger også, at Belarus hurtigt ville kunne flyve migranter til Tyskland med landets statslige luftfartsselskab Belavia, hvis Polen ikke åbner 'en humanitær korridor'.

- Vi ville kunne sende dem til München med vore egne fly om nødvendigt, siger Lukasjenko, som tilføjer, at Belarus ikke ønsker at se migrantkrisen eskalere til en 'konflikt'.