Lukker HELT ned i to uger

Et stigende antal coronatilfælde får Israel til at indføre 'fuld nedlukning' i to uger fra fredag.

Det siger landets premierminister, Benjamin Netanyahu, under et videomøde i den israelske regering onsdag.

- Dødeligheden i Israel stiger, og antallet af alvorlige tilfælde stiger. Vi har hørt fra eksperter, at hvis vi ikke gør noget, vil vi omgående stå ved afgrunden, siger Netanyahu ifølge netavisen Jerusalem Post.

I forvejen har Israel indført nedlukning, men den skal nu skærpes.

Fuld nedlukning

Det er ikke umiddelbart oplyst, på hvilke områder reglerne skal strammes yderligere. Men Netanyahu siger, at der nu indføres to ugers fuld nedlukning, som så efterfølges med to uger med lidt færre restriktioner.

Regeringen holdt onsdag aften videomøde for at drøfte, om der skulle indføres flere tiltag oven i dem, der blev indført i fredags.

Den nedlukning, der blev indført i sidst uge, indebærer, at skoler og indkøbscentre er lukkede. Det samme er restauranter, caféer, barer, strande og fitnesscentre.

Man må højst bevæge sig 500 meter væk fra sin bopæl, medmindre man skal købe madvarer, medicin eller skal til læge.

Vil skåne sundhedsvæsnet

Nedlukningen varer frem til 9. oktober og har til formål at undgå en overbelastning af sundhedsvæsnet.

Enkelte steder har hospitaler måttet taget parkeringspladser i brug, hvor der er opstillet telte og senge til patienterne.

Det israelske sundhedsministerium kunne onsdag melde om 6923 nye bekræftede tilfælde af coronasmitte på en enkelt dag. Det er det højeste, Israel hidtil har registreret på et døgn.

Antallet af nye tilfælde skal ses i lyset af, at Israel tester flere mennesker. Men andelen af positive test ligger meget højt på 11,7 procent.

Landet har omkring ni millioner indbyggere.

Til sammenligning har Danmark med omkring 5,8 millioner indbyggere registreret 558 nye smittetilfælde i det seneste døgn.