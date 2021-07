Luxembourgs premierminister indlagt med covid-19

Luxembourgs premierminister, Xavier Bettel, er blevet indlagt på hospitalet med coronavirus.

Det fremgår af en erklæring fra den 48-årige premierministers kontor søndag.

Ifølge erklæringen er Bettel som en sikkerhedsforanstaltning blevet indlagt til observation de næste 24 timer, mens der bliver udført yderligere test og analyser.

Hans tilstand fremgår ikke af erklæringen.

Bettel blev testet positiv for coronavirus to dage efter at have deltaget i et møde i Det Europæiske Råd i Bruxelles med andre EU-ledere.

En embedsmand sagde dengang, at ingen andre ledere blev anset for at være i risiko for at blive smittet, da afstands- og mundbindskrav var blevet overholdt.

Bettel har været i isolation siden 27. juni. Ifølge eget udsagn har han modtaget første dosis af AstraZenecas vaccine mod coronavirus.

Oprindeligt havde Bettel kun milde symptomer som feber og hovedpine og ville fortsætte sit arbejde hjemmefra.

Luxembourg, der har en befolkning på omkring 630.000 indbyggere, har registreret en stigning i smittetilfælde i løbet af de sidste ti dage.

136 personer i landet blev testet positive lørdag, hvilket er det højeste antal siden midten af maj.

Luxembourgs første åbne homoseksuelle premierminister spillede en central rolle ved EU-mødet, der rejste stærk kritik mod Ungarns holdning til LGBT-personer.

Her holdt han en følelsesladet tale, hvor han blandt andet sagde, at det at være homoseksuel ikke er et valg.

Xavier Bettel blev valgt som premierminister for Det Demokratiske Parti i 2013. Han har tidligere været borgmester i Luxembourg.