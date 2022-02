Macron og Putin enige om fortsat diplomati

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, gennemførte søndag en planlagt telefonsamtale om situationen i Ukraine og enedes om, at der er behov for fortsat diplomati.

Det oplyser det franske præsidentpalæ i Paris.

Det russiske nyhedsbureau Tass skiver, at Putin og Macron var enige om, at det er nødvendigt at optrappe bestræbelserne på at finde en diplomatisk løsning og undgå en eskalerende konflikt. De enedes om at opfordre til en våbenhvile i Donbass.

Det er blevet aftalt, at en arbejdsgruppe i de kommende timer skal holde møder med henblik på at få en våbenhvile i stand.

Inden samtalen fandt sted, blev den af diplomater betegnet som det måske sidste diplomatiske forsøg på at få afværget en russisk invasion af Ukraine.

Drøftelserne varede 105 minutter. Hverken Rusland eller Frankrig har endnu offentliggjort detaljer om samtalens forløb.

Den fandt sted, to uger efter at Macron var i Moskva for at forsøge at tale Putin fra at invadere nabolandet Ukraine.

Efter samtalen med Putin talte Macron med Ukraines præsident, præsident Volodimir Zelenskij, som derefter opfordrede til en øjeblikkelig våbenhvile i Donbass.

Zelenskij sagde søndag, at han ikke vil reagere på det, som han kalder Ruslands 'provokationer', og at han fortsat vil være åben over for dialog med Moskva.

Forud for samtalen søndag mellem Putin og Macron havde Hviderusland og Rusland bekræftet, at en omfattende fælles militærøvelse fortsætter. Den oprindelige plan var ellers, at øvelsen skulle slutte søndag.

- Forlængelsen er vedtaget på grund af militære aktiviteter ved Ruslands og Hvideruslands grænser og eskalerende vold i Donbass, hedder det i den hviderussiske erklæring.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, siger søndag, at 'alt vi ser tyder på, at vi er på randen af en russisk invasion af Ukraine'. Han gentager, at USA og dets allierede har opbygget 'en massiv pakke af sanktioner' over for Moskva.

EU-præsident Charles Michel sagde søndag, at det afgørende spørgsmål nu er, om fortsat diplomati er vejen frem.

– Det store spørgsmål er, om Kreml overhovedet vil have dialog. Vi kan ikke holde en olivengren frem til evig tid, mens Rusland fortsætter med at opbygge sit militær og foretager missiltests, sagde han.

