Macron og Scholz har igen talt med Putin

To af Europas mest magtfulde ledere har torsdag diskuteret den igangværende krig i Ukraine med Ruslands præsident, Vladimir Putin

Emmanuel Macron, der er præsident i Frankrig, og Olaf Scholz, Tysklands forbundskansler, har således talt med den russiske leder.

Det oplyser Frankrigs præsidentkontor.

Under samtalen krævede Macron og Scholz, at der indføres en øjeblikkelig våbenhvile i Ukraine. Det lød desuden, at en løsning på situationen skal komme gennem forhandlinger mellem Rusland og Ukraine.

Både Macron og Scholz har tidligere talt med præsident Putin efter Ruslands invasion af Ukraine for to uger siden - den 24. februar.

De tre topledere har torsdag aftalt at være i tæt kontakt de kommende dage.

Fredag skal Putin blandt andre tale med Finlands præsident, Sauli Niinistö.

- På trods af alt betragter vi det stadig som værende vigtigt at holde kontakten til Rusland ved lige, siger præsident Niinistö på et pressemøde.

Putin skal fredag desuden mødes med Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko. Det oplyser det hviderussiske nyhedsbureau Belta.

Hviderusland er på russernes side i striden mod Ukraine og Vesten.