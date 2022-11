Mærsk i strid modvind: - Det kan sammenlignes med en steppebrand

Den danske container-gigant Mærsk sejler i strid modvind hen mod de kommende forhandlinger om fremtidens fragtaftaler.

Sammenlignet med sidste år ved denne tid er spotpriserne på at få en container med på et af container-rederierne nemlig faldet med 71 procent, skriver Finans.

Tæsk

De historisk hurtige og voldsomme fald i fragtraterne sker netop som store dele af kontrakterne mellem container-rederierne og kunderne skal genforhandles for det kommende år.

Og trods Mærsk selv har optimisme i stemmen, lyder det anderledes pessimistisk hos eksperterne.

Pilen er nemlig vendt, og kunderne hos Mærsk står i dag i en meget bedre forhandlingsposition end for blot et år siden, hvor priserne var presset urealistisk højt op, og der var blodkamp om pladserne på skibene.

Så med de aktuelle styrtdykkende fragtrater lyder vurderingen fra Bjørn Vang Jensen, Vice President i Sea-Intelligence, at verdens container-rederier skal forberede sig på alvorlige forhandlings-tæsk.

- Rederierne har simpelthen ingen forhandlingsposition. Deres forhandlingsposition er i bedste fald horisontal - altså forstået på den måde, at de bare må lægge sig fladt ned, siger Bjørn Vang Jensen til Finans.

Aldrig set før

Alvoren i den seneste tids pris-kollaps kan ikke understreges nok. Det er nemlig aldrig set tidligere, at priserne er faldet med sådan et højt tempo.

- Jeg har været igennem alle arkiver årtier tilbage. Det er aldrig sket før. Det kan bedst sammenlignes med en steppebrand, siger Bjørn Vang Jensen.

Ifølge Mærsks årsrapport for 2021 betyder et fald i fragtraterne på 100 dollars per fyrrefodscontainer et tab på driftsresultatet på 1,4 milliarder dollars i 2022.

Ved en nedgang i volumenerne på 100.000 fyrrefodscontainere vil det ifølge Finans føre til et tab på 100 millioner dollars.

I et interview med Finans anerkender Mærsks administrerende direktør, Søren Skou, at markedet er vendt, men alligevel ser han positivt på den kommende forhandlingsposition.

- Det vigtigste for os er, at vi også næste år vil have en meget stor del af vores forretning i vores langtidskontrakter, men det er klart, at de ikke vil blive indgået på samme niveau som på det her tidspunkt sidste år, hvor det hele bare fløj afsted, siger Søren Skou.