Magdalena Andersson er igen valgt til svensk statsminister

De svenske socialdemokraters leder, Magdalena Andersson, er mandag for anden gang på under en uge godkendt som Sveriges statsminister i Riksdagen. Hun afløser Stefan Löfven.

Ved en afstemning mandag eftermiddag er Andersson blevet godkendt som Sveriges første kvindelige statsminister, da 101 af Riksdagens 349 medlemmer stemte for hende, mens 75 undlod at stemme, og 173 stemte imod hende.

Ifølge det svenske system kan en statsministerkandidat godkendes, når der ikke er et flertal, som stemmer imod en kandidat.

Magdalena Anderson blev i sidste uge første gang valgt med den mindst mulige marginal. For fem dage siden stemte 174 af Riksdagens 349 medlemmer imod hende.

Dermed manglede der en stemme til, at hun havde et flertal imod sig. Riksdagens formand, talmannen Andreas Norlén, kunne meddele, at en kvinde for første gang var blevet valgt til landets højeste politiske post.

Men ved 17-tiden samme dag blev hun nødt til at gå til talmannen og begære sin afsked, efter at Miljöpartiet havde forladt regeringen, da dens budget blev stemt ned.

Formelt var Stefan Löfven så fortsat statsminister i sin overgangsregering.

Men nu er Magdalena Andersson valgt til statsministerposten som leder af en socialdemokratisk etpartiregering.

Hun ventes tirsdag at præsentere sit regeringsprogram og sine ministre. Herefter kan den valgte statsminister gå til kongen, så hendes regering kan tiltræde formelt. Det sker formentligt tirsdag eller onsdag.

Magdalena Andersson Sveriges 34. statsminister.