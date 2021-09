Magdalena Andersson er indstillet til at afløse Löfven

Socialdemokraterna i Sverige har onsdag indstillet finansminister Magdalena Andersson til at blive ny partileder.

Dermed står hun til at afløse Stefan Löfven som statsminister.

- Jeg er naturligvis meget beæret over at blive foreslået som partileder og vil takke for støtten fra alle medlemmer, siger Andersson.

64-årige Löfven afgår i forbindelse med en partikongres til november som statsminister og socialdemokratisk leder. Det er også her, at Andersson formelt skal vælges som ny leder af Socialdemokraterna.

Löfven meddelte sin afgang på overraskende vis i august ved en sommertale efter at have været statsminister siden 2014.

Löfven har lagt op til, at den nye S-leder også skal efterfølge ham som statsminister.

Det er i sidste ende det svenske parlament, Riksdagen, som beslutter, hvem der accepteres som statsminister.

54-årige Andersson har været Sveriges finansminister siden efteråret 2014.

Hun peger i forbindelse med indstillingen som S-leder på integration, velfærd og klimaet som fokusområder for hende.

- Uret tikker. Klarer vi ikke klimakrisen, ser det sort ud, siger hun.

Hun siger også, at hun vil gøre op med bandekriminalitet i Sverige, og at folk ikke skal være bange for at få en bombe eller en håndgranat kastet ind i deres bolig.

Det kræver ifølge hende en mobilisering af hele samfundet og bedre integration.

Hun bliver også spurgt om, hvordan hun kommer til at adskille sig fra Stefan Löfven som partileder.

- Stefan Löfven er Stefan Löfven, og jeg er mig, og det er klart, at det i nogen grad kommer til at blive påvirket af, at jeg er mig.

- Den politik, vi præsenterer på kongressen, har vi begge været med til at udvikle, siger hun.

Ender hun med at blive Sveriges næste statsminister, vil hun være den første kvinde i landets historie, der bestrider den post.

Magdalena Andersson bor i Nacka, tæt på Stockholm, med sin mand og to børn.

Hun er uddannet i økonomi fra Handelshögskolan i Stockholm.