Malis præsident og premierminister træder tilbage

Malis midlertidige præsident og premierminister er trådt tilbage. Det oplyser en rådgiver for den juntaleder, der er øverstbefalende for militæret i det vestafrikanske land.

Det sker to dage efter, at de blev tilbageholdt og fik frataget deres beføjelser i noget, der ser ud til at være det andet kup i Mali i løbet af ni måneder.

Præsident Bah N'Daw og premierminister Moctar Ouane meddelte deres afgang, mens mæglere fra Den Afrikanske Union (AU), Det Vestafrikanske Økonomiske Fællesskab (Ecowas) og FN's mission i landet (Minusma) var til stede på den militærbase, hvor de er tilbageholdt.

Udsendingene har talt med juntaleder Assimi Goïta, der er vicepræsident i overgangsregeringen.

- Vi mødtes med vicepræsidenten for at udtrykke vores uenighed, siger det unavngivne medlem af den afrikanske delegation.

Der er forhandlinger i gang om at løslade den nu afgåede præsident og premierminister, siger rådgiver Baba Cisse. Det vil ske 'gradvist', oplyser han onsdag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Malis øverste politiske ledere blev anholdt, efter at de foretog en regeringsrokade, hvor to officerer mistede deres poster.

Anholdelserne har medført international fordømmelse.

Onsdag aften opfordrer FN's Sikkerhedsråd til, at alle embedsmænd, der tilbageholdes af militæret i Mali, frigives 'sikkert, omgående og uden forbehold'.

De 15 lande i Sikkerhedsrådet 'opfordrer forsvars- og sikkerhedsstyrker til at vende tilbage til kasernerne omgående'.

Mali oplevede i august sidste år et kup, hvor den valgte præsident, Ibrahim Boubacar Keita, blev væltet af unge officerer i hæren.

Det skyldtes utilfredshed med korruption og med præsidentens håndtering af kampen mod militante grupper i landet.

Truslen om internationale sanktioner fik kupmagerne til at overdrage magten til en overgangsregering. Den havde lovet at lave ændringer i forfatningen og holde valg inden for 18 måneder, men er nu tilsyneladende væltet.

Assimi Goïta har lovet, at valget skal holdes som planlagt til næste år.