Malta vil som første europæiske land legalisere cannabis

Med visse begrænsninger vil Malta som det første land i Europa legalisere cannabis til eget brug.

Det står klart efter en afstemning i landets parlament tirsdag.

Andre lande, heriblandt Spanien og Holland, tolererer allerede i varierende omfang indtagelse og dyrkning af cannabis. I Danmark har der siden 2018 kørt en forsøgsordning, hvor virksomheder kan få tilladelse til at dyrke cannabis, der skal bruges som lægeordineret medicin.

Men med Maltas nye lov vil det blive lovligt for private at være i besiddelse af syv gram cannabis. Derudover må man dyrke fire planter i sit hjem.

Det vil også blive muligt at oprette foreninger på op til 500 medlemmer, der kan gå sammen om at dyrke cannabis.

Foreningerne må ikke tjene penge, og kun medlemmer må få adgang til planterne.

Premierminister Robert Abela ønsker med tiltaget at gøre noget ved den kriminalitet, der følger med illegal handel med stoffer.

- Vi lovgiver for at gøre noget ved et problem. Vores tilgang handler om at reducere skaderne ved at regulere sektoren, så folk ikke er nødt til at gå på det sorte marked for at købe cannabis, siger Abela.

Loven afventer præsidentens godkendelse. Derefter er det planen, at den skal træde i kraft med det samme.

Opdager ordensmagten i Malta, at man har mellem 7 og 28 gram cannabis på sig, kan det give en bøde på op til 100 euro - altså knap 750 kroner.

Mindreårige i besiddelse af cannabis kan for eksempel blive henvist til behandling eller få andre former for støtte.

Tiltaget i Malta kommer, blandt andet efter at Luxembourg kom med et lignende forslag.

Også Tysklands nye regering vil legalisere cannabis til rekreativt brug.