Mand er i livsfare efter skyderi nord for Stockholm

En mand er søndag aften bragt på hospitalet med livstruende kvæstelser efter et skyderi i Upplands Väsby nord for Stockholm.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Politiet fik ifølge Kvällsposten den første anmeldelse om skyderiet klokken 21.15.

- Vi kunne hurtigt finde gerningsstedet, men derimod ikke noget offer, siger Ola Österling, talsmand for politiet i Stockholm.

- Knap en halv time senere traf vi en skudsåret person i Sollentuna. Han er ført til hospitalet med livstruende kvæstelser, siger han og tilføjer:

- Vi ved ikke rigtigt, hvordan offeret er kommet dertil, men vi vurderer, at han er blevet transporteret af andre på en eller anden måde.

Politiet har søndag aften afspærret gerningsstedet og foretager tekniske undersøgelser.

- Vi har et stort antal enheder på plads - især i Upplands Väsby, men også i Sollentuna, siger Ola Österling.

Ifølge TT er to personer blevet anholdt sent søndag aften under mistanke om drabsforsøg.

Vidner fortæller ifølge Aftonbladet, at de så flere mennesker bære en person kort efter skyderiet.

Der skal være fundet flere patronhylstre på stedet, skriver Kvällsposten.