Mand overlever 11 timer i luften skjult i næsehjul på fly

Politiet i Amsterdams Schiphol-lufthavn har søndag fundet en mand skjult i understellet på et fragtfly, der var ankommet fra Afrika.

- Manden blev fundet i live i næsehjulskassen. Omstændighederne taget i betragtning har manden det godt, og han er bragt til et hospital.

- Det er helt bestemt meget usædvanligt, at nogen er i stand til at overleve kulden i sådan en højde, siger en talskvinde for politiet om den 11 timer lange flyvetur ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Flyet af typen Boeing 747 var lettet fra Johannesburg i Sydafrika med en mellemlanding i Nairobi i Kenya.

En talsmand fra fragtselskabet Cargolux bekræfter, at en blind passager er fundet på en flyvning, som Cargolux' italienske selskab stod for.

- Vi kan ikke udtale os yderligere, før myndighederne og flyselskabet har afsluttet deres efterforskning, skriver Cargolux i en mail.

Myndighederne har endnu ikke oplyst mandens nationalitet eller alder.

En talsmand for Schiphol-lufthavnen afviser at svare på spørgsmål om hændelsen.

I de cirka 11 kilometers højde, som fragt- og passagerfly normalt flyver i, er lufttemperaturen omkring 56 minusgrader, og luften er så tynd, at et menneske vil besvime på grund af mangel på ilt.

Inde i hjulkasserne er der på grund af varme fra hjulene og hydraulikslanger knap så koldt med omkring 30 minusgrader.

Skulle en person overleve en flyvetur gemt i en af hjulkasserne, er der yderligere en stor risiko for at falde ud fra flere tusinde fods højde, når hjulene bliver sænket før landing.

Det har New York Post skrevet i forbindelse med en 15-årig blind passager, som overlevede en fem timer lang flyvetur fra San Jose i Californien til Hawaii.

Det er ifølge politiet i Amsterdam usædvanligt med blinde passagerer på flyvninger til Holland.

I 2021 fandt politiet liget af en nigeriansk mand, der havde skjult sig i landingsstellet på et fly, der ankom til Schiphol.