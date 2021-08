Manden der siger nej til bare maver

Efter en skole mellem Vejle og Billund meldte ud, at det fremover vil være forbudt for de unge piger i udskolingen at gå i mavebluser, er skolen gået viralt.

Derfor er det også noget forpustet skoleleder, der møder Ekstra Bladet, da vi banker på hans kontor på Firehøjeskole i Nørup, Vejle.

Og det kan være lidt hårdt at gå i modvind - også selvom det er et stormvejr, man selv har startet.

Der har været mange journalister forbi kontoret det seneste døgn. Bjarne Kyneb havde ikke set den her medieinteresse komme, da han meddelte på Aula, at det nu var forbudt med mavebluser. Foto: René Schütze

Forbyder bar mave

Men det er sådan set ganske simpelt, hvis man spørger skoleleder Bjarne Kyneb.

Det hele handler om dannelse og det ansvar, skolen mener, at de har over for eleverne i den forbindelse.

- Vi arbejder ud fra nogle principper, som vi har udviklet i samarbejde med skolebestyrelsen. Her handler det blandt andet om moral og dannelse.

- Vi vil rigtig gerne have, at eleverne ser sig selv som værende på en arbejdsplads, og det her netop her, vi ikke ser de her mavebluser som værende en anstændig påklædning, siger Bjarne Kyneb.

En mavebluse - eller en crop top, som det også hedder - er en bluse, som viser et stykke bart mave. De findes både i korte og lange versioner. Foto: Shutterstock

Derfor har skolen forbudt alle former for mavebluser - både dem, der sidder helt under brystet, men også dem, der går lige ved buksekanten.

- Vi kan ikke skelne eller gå med en lineal, forklarer skolelederen.

Truffet uden om forældrene

Beslutningen er truffet uden drøftelse med forældre eller bestyrelsen, og det er anderledes, end hvad skolen normalt gør, siger Bjarne Kyneb.

- Vi har gjort det på en anden måde den her gang, og det er klart, at jeg er opmærksom på de reaktioner, der er kommet. Derfor vil jeg også lave en opfølgning på det her snarest, hvor vi selvfølgelig får drøftet det med forældre og bestyrelsen, siger Bjarne Kyneb der ikke vil svare på, om det kan risikere at blive lavet om.

Selvom skolelederen møder modstand rundt på de sociale medier og blandt nogle af pigerne på skolen, har han fuld opbakning fra sine kolleger.

Bjarne Kyneb holder fast i, at han gør det for eleverne. Ifølge ham handler det udelukket om dannelse og hverken kvindefrigørelse eller en seksualisering. Foto: René Schütze

Klasselærer i 9. klasse på Firehøjeskolen Pia Maria Andersen kan ikke se forskellen på det, skolen gør nu, og det, der sker ude i det virkelige erhvervsliv.

- Jeg fik en rigtig god snak med min klasse om det i går. Mange af dem arbejder jo i Lalandia og i Legoland, og her er der også dresscode.

- Det samme gælder, når eleverne kommer ud i det virkelige liv. Hvis de kommer til at arbejde i en bank eller måske i et rengøringsfirma, bliver de jo også bedt om at tage en uniform på - eller så er der i hvert fald nogle normer og retningslinjer for, hvad man bør gå i, siger Pia Maria Andersen.

Træt af seksualiseringen

Det er tydeligt for den lille skole mellem Billund og Vejle, at mediestormen er kommet bag på dem.

Og der er især én ting, som generer klasselærer Pia Maria Andersen.

Pia Maria Andersen står stærkt bag ved sin skoleleder. Hun mener, at skolen på den her måde klæder eleverne bedst muligt på til det virkelige liv, hvor man ikke altid kan gå i mavebluser på arbejde. Foto: René Schütze

- Det er den vinkel på seksualisering. Vi gør det ikke, fordi vi mener, at det udstiller pigerne på en seksuel måde, når de har de her toppe på. Jeg har sågar læst, at drengene ikke skal kunne koncentrere sig, og det er simpelthen forkert forstået og forkert vinklet.

- Vi gør det, fordi det handler om dannelse, og hvad vi mener, de unge mennesker også møder, når de kommer ud i det virkelige liv.

Når man spørger skoleleder Bjarne Kyneb, om det ikke var en farlig beslutning i 2021, er han hurtig til at svare.

- Jo, meget. Og det ved jeg godt. Men igen - vi gør det her, fordi det er, hvad vi mener er bedst for vores elever nu og også i fremtiden.

Bare maver eller ej?

Mange reaktioner på de sociale medier

Mange har allerede reageret på nyheden på de sociale medier. Det gælder blandt andet tv-vært Signe Molde, som på Instagram spørger, om Taliban har indtaget Vejle.

Kvindebladet Femina er også ude at hylde mavebluser på Instagram.

Bagedronningen Annemette Voss har også været ude med skarp kritik på Instagram.