Marokkansk politi finder 31 ton hash i plastikfrugter

Politiet i Marokko har sat årsrekord for det største hashfund, da det for nylig beslaglagde mere end 31 ton hash i havnebyen Tangier.

Det oplyser politiet onsdag, skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Politiet har i samme aktion anholdt en mand, som det mistænker for at være en del af et internationalt netværk af narkosmuglere.

Der er tale om en tidligere dømt 61-årig mand, som nu er varetægtsfængslet.

Hashen blev fundet i en sending af, hvad der på overfladen lignede frugt og grønt.

Men i stedet for friske pærer og bananer var der tale om hule plastikfrugter fyldt med hash.

Politiet beslaglagde også et større køleskab fyldt med poser med hash.

Det nordafrikanske land er en af verdens største producenter af hash. Alene sidste år beslaglagde politiet mere end 191 ton hash.

En større reform på området gjorde sidste år cannabis lovligt til medicinsk brug, men det er endnu ikke lovligt at bruge det rekreativt.

Ifølge mediet Bloomberg News skulle lovliggørelsen tage en del af brodden af problemerne i den nordmarokkanske region Rif, hvor en stor del af den marokkanske cannabis bliver dyrket.

Ifølge mediet skulle lovændringen gøre det muligt for producenterne at øge deres omsætning med cirka en tredjedel.

Loven blev vedtaget af det marokkanske parlament i marts sidste år.