'Masseskyderi' i USA: Mindst to dræbt og 28 såret

Politiet i den amerikanske by Baltimore melder om et 'masseskyderi', hvor mindst to blev dræbt og 28 andre blev såret.

- Ni af de sårede blev transporteret til hospitalet, mens de øvrige selv var i stand til gå ind på lokale hospitaler, oplyser politiet.

Politiet er på stedet, rapporterer CNN, BBC og lokale medier.

En talsperson for politiet, Lindsey Eldridge, siger, at skyderiet skete under en vejfest på Gretna Avenue i den sydlige del af byen.

Øjenvidner siger, at hundredvis af mennesker var samlet i området for at deltage i vejfesten i beboelsesområdet 'Brooklyn Homes'.

Der er store politistyrker og ambulancer på stedet ifølge nyhedsbureauet AP.

Ifølge politiet vil der blive holdt en pressekonference om skyderiet inden for få timer.

Baltimore er den største by i delstaten Maryland. Den har omkring 576.000 indbyggere.