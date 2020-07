Maxwell erklærer sig uskyldig i Jeffrey Epstein-sag

Den britiske jetsetter Ghislaine Maxwell afviser anklager om, at hun har lokket mindreårige piger i hænderne på Jeffrey Epstein, så han kunne begå seksuelle overgreb mod dem.

I samme ombæring anmoder hun om at blive løsladt mod kaution. Det fremgår af Maxwells indberetning til retten i Manhatten.

58-årige Ghislaine Maxwell er tidligere kæreste og langvarig partner med den afdøde milliardær Jeffrey Epstein.

Hun er anholdt og sigtet for at have hjulpet ham med at have begået overgreb mod mindreårige.

Maxwell 'afviser på det skarpeste sigtelserne, vil kæmpe imod dem og er berettiget til at blive betragtet uskyldig', fremgår det af anmodningen.

Siden mandag har Maxwell befundet sig i et fængsel i Brooklyn, New York.

Hun siger, at opholdet i fængslet udsætter hende for en 'alvorlig risiko' for at blive smittet med coronavirus.

Ifølge anklagere er der en 'stor risiko' for, at Maxwell vil flygte ud af landet, hvis hun løslades mod kaution.

Men Maxwell påpeger, at hun ikke bør betragtes som en, der vil forsøge at flygte ud af landet.

Her peger hun på, at hun ikke tidligere er straffet. Desuden blev hun i USA, efter at Epstein blev anholdt sidste juli.

Maxwell står op til 35 år i fængsel, hvis hun bliver dømt skyldig i sigtelserne mod hende.

Hun blev anholdt 2. juli på sin luksusejendom i New Hampshire, hvor hun ifølge efterforskere har holdt lav profil.

Anklagemyndigheden beskylder Maxwell for såkaldt grooming af unge piger, så Jeffrey Epstein kunne misbruge dem i sine hjem i Palm Beach i Florida, i New Mexico og på Manhattan.

Begrebet grooming dækker over situationer, hvor en voksen opbygger et tillidsforhold til en mindreårig med det formål senere at begå overgreb.

Jeffrey Epstein blev fundet hængt i sin fængselscelle på Manhattan i august sidste år.

Det skete, mens han afventede en retssag om menneskehandel og overgreb på mindreårige. Anklagerne kunne have sendt ham i fængsel i op mod 45 år.

Medicinske undersøgelser har konkluderet, at hans død var selvmord.