Med USA's exit erklærer Taliban Afghanistan for uafhængigt

Afghanistan har opnået 'fuldkommen uafhængighed', nu hvor den sidste amerikanske soldat har forladt den afghanske hovedstad, Kabul.

Det siger en talsmand for den militante bevægelse Taliban sent mandag aften dansk tid, efter at det sidste amerikanske C-17-transportfly lettede fra Hamid Karzai International Airport i Kabul klokken 23.59 mandag lokal tid.

- Den sidste amerikanske soldat har forladt lufthavnen i Kabul, og vores land har opnået fuldkommen uafhængighed, siger talsmanden, Qari Yusuf, ifølge Al Jazeera TV.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Lykønsker afghanere

Med tilbagetrækningen af de sidste amerikanske soldater er der sat punktum for 20 års krig i Afghanistan.

- Vi skrev historie igen. USA og Natos 20 år lange besættelse af Afghanistan sluttede i aften. Jeg er meget glad for, at jeg efter 20 års hellig krig, opofrelser og modgang med stolthed kan opleve disse historiske øjeblikke, skriver Anas Haqqani, der er en af Talibans ledere, på Twitter.

- Jeg beder for alle de sjæle, der tilhører den hellige krigs martyrer, tilføjer han.

Imens lykønsker en anden Taliban-talsmand, Zabiullah Mujahid, 'alle afghanere med frigørelsen og uafhængigheden fra den amerikanske besættelse'.

- Allahu akbar (Gud er størst, red.), skriver han videre.

Taliban erklærede sejr over de afghanske regeringsstyrker søndag den 15. august, efter at bevægelsen havde indtaget hovedstaden Kabul.

Har forberedt sig

Det er endnu uvist, hvilken styreform Taliban vil lede Afghanistan efter. Men det frygtes, at bevægelsen genindfører det fundamentalistiske styre, som var i landet under Talibans ledelse fra 1996 til 2001.

Det var dengang, kvinder ikke måtte gå i skole. Da stening var en officiel straf, og musik og dans var forbudt.

Talsmand Zabiullah Mujahid fortalte for nylig til Reuters, at Taliban har forberedt sig på at skulle lede landet.

Således er der udpeget personer, som skal lede centrale institutioner som sundhedsministeriet, undervisningsministeriet og centralbanken.