Medie: 41 omkommet i kirkebrand i Cairo

Mindst 41 mennesker er døde under en voldsom brand søndag i en kirke for koptiske kristne i Kairo i Egypten.

Det oplyser embedsmænd med tilknytning til kirken ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge to unavngivne sikkerhedskilder, som udtaler sig til Reuters, var 5000 mennesker samlet til messe søndag i Abu Sifin-kirken i kvarteret Imbaba, da en brand brød ud. Derefter opstod der panik.

Årsagen til branden kendes ikke. Politiet oplyser på baggrund af indledende undersøgelser ifølge nyhedsbureauet AP, at der kan være sket en elektrisk kortslutning.

Anklagemyndigheden har åbnet en efterforskning. Den skal klarlægge årsagen til branden, skriver AFP.

I alt mindst 15 brandbiler skal være blevet sendt til kirken for at slukke branden. Brandvæsnet har senere meldt branden under kontrol.

Der er usikkerhed om antallet af dræbte og kvæstede.

Til Reuters siger de to sikkerhedskilder, at mindst 35 mennesker er døde. Imens oplyser det egyptiske sundhedsministerium ifølge AFP, at 'adskillige' mennesker har mistet livet blandt i alt 55 kvæstede.

Egyptens præsident, Abdel Fattah al-Sisi, skrev tidligere på sin Facebook-side ifølge AFP:

- Jeg har mobiliseret alle statslige tjenester for at sikre, at de nødvendige tiltag bliver sat i værk.

Imbaba er et arbejderområde med høj befolkningstæthed i den egyptiske hovedstad.

Koptiske kristne udgør omkring ti procent af den egyptiske befolkning, som hovedsageligt er muslimsk.

Kopterne har længe klaget over at blive diskrimineret. De er flere gange blevet angrebet af islamistiske militante, der anser dem for at være vantro.

Mange mener, at de egyptiske myndigheder ikke gør nok for at beskytte kopterne.

Sisi siger søndag, at han har 'meddelt sine kondolencer' per telefon til pave Tawadros II, lederen for den koptisk-kristne kirke.