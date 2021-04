Medie: 533 millioner Facebook-brugeres data er delt online

Personlige data og telefonnumre tilhørende 533 millioner Facebook-brugere er blevet lækket på et onlineforum.

Det skriver blandt andet mediet Business Insider.

De tilgængelige data er blandt andet telefonnumre, fulde navne, fødselsdatoer og i nogle tilfælde e-mailadresser.

En talsmand fra Facebook oplyser til Business Insider, at de offentliggjorte data blev indsamlet med et særligt værktøj gennem en sårbarhed i systemet, som blev udbedret i 2019.

- Det her er gamle data, som der allerede blev rapporteret om i 2019. Vi har fundet og udbedret dette problem i august 2019, skriver Liz Shepherd, som er talskvinde for Facebook, på Twitter.

Men de lækkede data, som tilhører brugere fra over 106 lande, kan alligevel være brugbare for it-kriminelle.

Det siger Alon Gal, som er teknisk direktør i cybersikkerhedsselskabet Hudson Rock, til Business Insider.

Således kan data blandt andet bruges til at gøre scam-mails mere overbevisende og lokke folk til at give deres loginoplysninger eller andre oplysninger til it-kriminelle, forklarer han.

- En database af den størrelse, som indeholder privat information som telefonnumre, kan helt sikkert bruges af ondsindede aktører til at udføre forskellige former for hackerangreb og til at narre folk, siger Alon Gal til mediet.

Det er ikke første gang, at datalæk fra verdens største sociale netværk har skabt kontroverser om Facebook.

I 2018 blev det britiskbaserede firma Cambridge Analytica afsløret i at have samlet personoplysninger om millioner af Facebook-brugere siden 2014.

Informationerne anvendte firmaet blandt andet til at sælge konsulentydelser til politikere.

Facebook oplyser, at platformen har 2,8 milliarder brugere, som er aktive mindst en gang om måneden.