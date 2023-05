Medie: Flere russiske kampfly skudt ned

Det russiske nyhedsmedie Kommersant skriver, at to russiske kampfly samt to militærhelikoptere lørdag blev skudt ned tæt på den ukrainske grænse.

Historien kommer, efter at det statslige nyhedsbureau Tass tidligere lørdag skrev, at et Su-34 bombefly samt en militærhelikopter var styrtet ned nær grænsen.

På det tidspunkt blev der ikke meldt noget om det ene yderligere kampfly eller den anden helikopter - eller at de var blevet skudt ned.

Nedskydningen skulle angiveligt være sket i Brjanskaja-regionen, der grænser op til det nordøstlige Ukraine.

Flyene blev ifølge mediet 'skudt ned nærmest på samme tid' i et bagholdsangreb.

Ingen har taget ansvar for hændelsen, lige som mediet heller ikke melder noget om, hvem der skulle have udført nedskydningen.

Ifølge Kommersant er besætningerne på alle fire luftfartøjer omkommet.

- Ifølge de indledende informationer ... skulle militærflyene udføre et missil- og bombeangreb i Ukraines Tjernihiv-region, og helikopterne var med som opbakning, blandt andet for at samle Su-besætningsmedlemmerne op, hvis de blev skudt ned, skriver mediet.

De to nye luftfartøjer, som bliver nævnt, er et Su-35 kampfly og endnu en helikopter af typen Mi-8.

Kommersant kommer ikke med nogen beviser for sin historie, men den er i tråd med vurderingerne fra flere populære prorussiske militærbloggere.

Ruslands forsvarsministerium er ikke vendt tilbage til Reuters på en forespørgsel om en kommentar til historien.

I en video på den prorussiske kanal Vojennyj Osvedomitel på beskedtjenesten Telegram kan man se en helikopter i luften blive ramt af en eksplosion, før den styrter ned.

Flere kommenterer, at videoen viser, at helikopteren bliver skudt ned, mens billeder på andre kanaler viser et vrag på en mark.

Vojennyj Osvedomitel vurderer også, at det er 'mest sandsynligt, at fjenden iscenesatte et bagholdsangreb med luftforsvar, der er blevet flyttet til en grænsezone tæt nok på til at ramme vores gruppe'.

Ukraine har ikke kommenteret hændelsen, men en af præsident Volodymyr Zelenskyjs tætte rådgivere, Mykhajlo Podoljak, kalder på det sociale medie Twitter hændelsen for 'Retfærdighed ... og øjeblikkelig karma'.