Medie: Nato-lande vil beholde Jens Stoltenberg

Natos 31 medlemslande vil bede alliancens generalsekretær, Jens Stoltenberg, om at fortsætte på posten et år mere.

Det erfarer det norske medie VG på baggrund af tre anonyme kilder.

Det vil i så fald betyde, at norske Jens Stoltenberg skal være generalsekretær frem til sommeren næste år ifølge VG. Han står lige nu til at stoppe med udgangen af september.

Det er dog uvist, om han bliver på posten. Stoltenberg har ikke formelt takket ja til forlængelsen, skriver VG.

Den endelige beslutning kan ifølge mediet blive taget inden for nogle dage.

Der har længe været spekulationer om, hvem der ville skulle overtage rollen som generalsekretær i Nato.

Herhjemme har rygterne svirret om, at statsminister Mette Frederiksen (S) var kandidat til posten.

De seneste uger er spekulationer om, at Jens Stoltenberg vil blive forlænget til gengæld taget til.

VG erfarede i sidste uge, at Jens Stoltenberg er den eneste kandidat til posten som Natos generalsekretær.

Ugen før skrev det norske medie NRK, at USA's præsident, Joe Biden, havde bedt Stoltenberg om at blive på posten i yderligere et år.

Det er dog ikke noget, der er blevet bekræftet af hovedpersonerne selv.

Tirsdag aften spurgte NRK Jens Stoltenberg, hvornår man kan forvente, at en forlængelse bliver bekræftet. Spørgsmålet kom på en pressekonference i Haag.

- Jeg har gjort min position klar mange gange. Jeg har ikke mere at tilføje. Jeg søger ikke om forlængelse, som er det, jeg har sagt flere gange tidligere, svarede han ifølge VG.

Stoltenberg behøver dog ikke aktivt at søge posten. Hvis Nato-landene samlet beder Stoltenberg om at blive et år til, kan han meget vel have svært ved at sige nej.

Natos generalsekretær vælges ved enstemmighed blandt Nato-landene.

Forhandlingerne foregår ofte på højeste niveau blandt statslederne. Og kandidaterne er ofte selv stats- eller regeringschefer. Det er derfor sjældent, at kandidater åbent siger, at de er kandidater.

Jens Stoltenberg har været generalsekretær i Nato siden 2014. Også sidste år blev han forlænget med et år. Det skyldtes krigen i Ukraine.