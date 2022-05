Medie: Trumps søn tryglede om hjælp under kongresoptøjer

Den ældste søn af USA's tidligere præsident Donald Trump har talt med det udvalg, der efterforsker sidste års dødelige stormløb på Kongressen 6. januar.

Det oplyser to kilder med kendskab til sagen ifølge nyhedsbureauet AP.

Interviewet med sønnen Donald Trump Jr. fandt sted tirsdag. Det kommer på et tidspunkt, hvor det tværpolitiske kongresudvalg er begyndt at se nærmere på ekspræsidentens inderste kreds af familiemedlemmer og politiske rådgivere.

Ifølge AP er Trump Jr. formentlig særlig interessant for udvalget, fordi han var sammen med sin far, på dagen hvor stormløbet fandt sted.

Trump Jr. opholdt sig således backstage, da hans far holdt en opildnende tale til sine følgere, inden de marcherede mod Kongressen og trængte ind i bygningen.

Kongresudvalget, der efterforsker begivenhederne på dagen, har også frigivet sms'er fra den 6. januar, hvori Trump Jr. trygler den daværende stabschef i Det Hvide Hus, Mark Meadows, om hjælp til at få hans far til at fordømme urolighederne.

- Vi har brug for en tale fra Det Ovale Værelse. Han er nødt til at lede nu. Det her er gået for langt og er kommet ud af kontrol, skrev Trump Jr. dengang.

Trump Jr. er et af næsten 1000 vidner, som kongresudvalget har talt med, mens det forsøger at samle trådene om det værste angreb på Kongressen i flere århundreder.

I april talte Donald Trumps datter Ivanka Trump også med udvalget i næsten otte timer.

Udvalget, der består af syv demokrater og to republikanere, nærmer sig ifølge AP afslutningen på en næsten 11 måneder lang efterforskning.

Herefter står en række offentlige høringer til at begynde fra den 9. juni.

Politikerne i udvalget ventes under høringerne at indkalde flere vidner og præsentere resultaterne af dets efterforskning.

Det sker i forsøget på at give den amerikanske befolkning det fulde billede af angrebet den 6. januar 2021 og den rolle, Donald Trump spillede i det.

I alt fem mennesker mistede livet i forbindelse med stormløbet, der involverede tusindvis af Trumps støtter.

Hundredvis af betjente kom også til skade.