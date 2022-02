Medie: USA vil forhindre russiske banker i at handle med dollar

Præsident Joe Bidens administration har forberedt en indledende pakke af sanktioner mod Rusland, der blandt andet går ud på at forbyde USA's finansielle institutioner i at behandle overførsler fra store russiske banker.

Det oplyser tre kilder med kendskab til sagen til nyhedsbureauet Reuters.

Tiltaget vil kun blive indført, hvis Rusland invaderer Ukraine.

Det har som mål at skade Ruslands økonomi ved at forbyde amerikanske banker at fungere som såkaldte korrespondentbanker for udvalgte russiske banker.

En korrespondentbank formidler alle overførsler af dollar for filialens kunder.

Bliver de amerikanske sanktioner til virkelighed, kan de altså forhindre russiske banker i at foretage internationale overførsler i dollar.

Ifølge de tre unavngivne kilder planlægger USA også at tage sit stærkeste sanktionsværktøj i brug i tilfælde af en russisk invasion af Ukraine.

Den amerikanske regering planlægger således at placere visse russiske personer og virksomheder på landets såkaldte SDN-liste.

Sker det, vil de udvalgte personer og firmaer blive smidt ud af USA's bankvæsen, få forbud mod at handle med amerikanere og få indefrosset alle deres amerikanske aktiver.

Det Hvide Hus har ikke kommenteret oplysningerne. Det samme gælder USA's finansministerium.

De tre kilder oplyser, at pakken med sanktioner kan ændres ind til sidste øjeblik. Det er uklart, hvilke russiske banker USA planlægger at ramme med sanktionerne.

Ifølge kilderne menes ledende finansielle institutioner som VTB Bank, Sberbank, VEB, og Gazprombank dog at være mulige mål.

En række finansielle eksperter siger til Reuters, at de planlagte sanktioner kan give den russiske økonomi et betragteligt slag, da de vil gøre det sværere for landets banker at handle i dollar.

Den amerikanske dollar er verdens største reservevaluta.

- Siden en stor del af verdens handelstransaktioner er i amerikanske dollar, vil dette her være en sanktion med bid i, siger advokat Kay Georgi, der specialiserer sig i international handel.

Peter Harrell, der er medlem af USA's nationale sikkerhedsråd, sagde i sidste måned, at strategien med hårde økonomiske sanktioner er at skade Ruslands økonomi, men samtidig skåne landets borgere.

- Målet med de økonomiske sanktioner er at påføre Rusland udgifter på kort sigt. At forårsage kapitalflugt. At forårsage inflation. At tvinge den russiske centralbank til at redde landets banker, sagde Harrell i en tale.

USA og Nato har gentagne gange lovet at møde Rusland med særdeles hårde sanktioner, hvis landet angriber Ukraine.

Rusland har afvist, at landet har planer om en invasion.