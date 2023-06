Medie: Wagner-gruppen indtager militæranlæg

Verificeret video fra Rostov viser, at der lørdag formiddag er kampvogne og soldater i gaderne i Rostov i det sydlige Rusland

En russisk sikkerhedskilde oplyser til nyhedsbureauet Reuters, at Wagner-soldater har taget kontrol over alle militære anlæg i Voronezj.

Byen ligger 500 kilometer syd for den russiske hovedstad, Moskva.

Meldingen kommer også fra Wagner-gruppen selv. Ifølge BBC har de skrevet på tjenesten Telegram, at de har taget kontrol med militære anlæg i Voronezj.

- Militære faciliteter i Voronezj er taget under kontrol af Wagner PMC. Hæren skifter til folkets side, lyder det i en kort udtalelse ifølge BBC.

Tidligt lørdag morgen lød det fra regeringen i regionen Voronezj, at borgere opfordredes til at undgå motorvejen M-4, der forbinder Moskva til de sydlige regioner.

Det skyldes, at en militærkonvoj var på motorvejen.

Militærkonvojen var på vej, efter at Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, sagde, at gruppen havde krydset grænsen fra Ukraine til Rusland og nu befandt sig i den russiske by Rostov.

Prigozjin har meddelt, at Wagner-gruppen vil sætte blokader op i Rostov og drage mod Moskva, hvis ikke Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, og landets øverste hærchef, Valerij Gerasimov, rejser ned for at mødes med ham.

Ifølge Prigozjin befinder Wagner-gruppen sig i militærhovedkvarteret i Rostov. Han hævder desuden, at den lokale flyveplads er under hans styrkes kontrol.

Det britiske forsvarsministerium, der giver daglige opdateringer om krigen mellem Rusland og Ukraine, skriver på Twitter, at konflikten mellem Prigozjin og det russiske forsvarsministerium nu er eskaleret til 'direkte militær konfrontation'.

Ifølge de britiske efterretninger er yderligere Wagner-enheder på vej nord gennem Voronezj-provinsen. De 'har næsten med sikkerhed som mål at nå til Moskva', lyder det på Twitter.

- Gennem de kommende timer vil de russiske styrkers loyalitet, især den russiske nationalgardes, være afgørende for, hvordan krisen udvikler sig. Dette repræsenterer den mest markante udfordring for den russiske stat for nylig, skriver det britiske forsvarsministerium.