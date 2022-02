Medier: Brag fra artilleri kan høres i Ukraines hovedstad

Ifølge øjenvidner bliver der natten til lørdag kæmpet med artillerivåben i nærheden af Ukraines hovedstad, Kiev.

Det skriver flere medier - deriblandt nyhedsbureauet Reuters og det amerikanske medie CNN - midt på natten til lørdag.

– CNN's folk i Kiev rapporterer om kraftige eksplosioner vest og syd for byen tidligt lørdag morgen. Den stadig mørke himmel lyses op af en række glimt i horisonten, skriver det amerikanske medie.

Reuters citerer personer i byen for, at der kan høres gentagne brag fra artilleri i en 'vis afstand' fra centrum af Kiev.

En lokal journalist melder ifølge avisen The Guardian om 'særdeles hårde kampe' nær Kiev Zoo. Oplysningen er ikke bekræftet fra anden side.

En udsendt korrespondent fra avisen Washington Post skriver på Twitter, at hun har hørt adskillige eksplosioner, hvoraf en del muligvis kommer fra det ukrainske luftforsvar.

- Det er svært at sove nu i Kiev, skriver reporteren Siobhán O'Grady i tweetet.

En ukrainsk myndighed oplyser tidligt lørdag morgen ifølge The Guardian om igangværende kampe mellem russiske og ukrainske styrker i en forstad til Kiev.

- Fjenden forsøger at angribe CHP-6. De væbnede styrker kæmper imod, tweeter myndigheden.

CHP-6 er ifølge Global Energy Observatory et af Ukraines største kraftværker, som ligger cirka 14 kilometer nordøst for centrum af Kiev.

Oplysningen bekræftes af det russiske nyhedsbureau Interfax' kontor i Ukraine.

- Russiske styrker forsøger at angribe elkraftværk i Kiev, skriver Interfax ifølge Reuters.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, advarede kort efter midnat om, at russiske styrker ville indlede et stormløb mod Kiev i løbet af de kommende timer i et forsøg på at indtage byen.