Medier: Rushdie er begyndt at tale igen efter operation

Salman Rushdie er fortsat indlagt efter et overfald fredag i USA, men lørdag er den indisk-britiske forfatter begyndt at tale igen.

Det oplyser hans litterære agent, Andrew Wylie, skriver New York Times og det amerikanske nyhedsbureau AP natten til søndag dansk tid.

Ingen af de to medier bringer et direkte citat fra Wylie, som ikke kommer med yderligere detaljer om forfatterens tilstand.

Ifølge AP har Rushdie heller ikke længere behov for at være tilkoblet en respirator. Det oplyser hans forfatterkollega Aatish Taseer, skriver nyhedsbureauet. Rushdies agent bekræfter oplysningerne over for AP uden at give yderligere information.

Den 75-årige Rushdie blev angrebet under en forelæsning i staten New York. En 24-årig mand, Hadi Matar, mistænkes for overfaldet. Matar blev overmandet på den scene, hvor Rushdie skulle tale, og anholdt.

Lørdag oplyste den lokale anklagemyndighed i Chautauqua i New York, hvor angrebet skete, at Matar er sigtet for sigtet for drabsforsøg og overfald.

Ifølge anklagerne blev Rushdie stukket cirka ti gange. Han blev med helikopter bragt til et hospital, hvor han gennemgik en flere timer lang operationer. Derefter blev han lagt i respirator.

Det oplyste Andrew Wylie natten til lørdag.

- Nyhederne er ikke gode. Salman vil sandsynligvis miste det ene øje, nerverne i hans arm er beskadiget, og hans lever blev ramt og beskadiget, oplyste Wylie og tilføjede, at Rushdie ikke var i stand til at tale.

Det er endnu uklart, hvad motivet bag angrebet var.

Men Salman Rushdie har i årevis haft en fatwa hængende over hovedet efter udgivelsen af bogen 'De Sataniske Vers', som mange muslimer fandt stødende og blasfemisk.

Det var Irans præstestyre, der i 1989 udstedte en dødsdom over ham i form af en fatwa. Siden da har Rushdie tilbragt mange år i skjul og under politibeskyttelse.

De seneste år har Rushdie boet i New York.

Angrebet på ham er blevet fordømt af adskillige politiske ledere. Deriblandt USA's præsident, Joe Biden.

I Iran derimod glædede forfatterens fjender sig, skriver New York Times.

Teheran-avisen Keyhan skriver søndag på forsiden, at angrebet er en 'guddommelig hævn'.