Medier: Taliban forhandler om at danne regering

Taliban forhandler om at bringe andre parter ind i Afghanistans kommende regering, og fremtrædende personer fra den islamistiske bevægelse har sendt flere forsonende signaler til oppositionsgrupper.

Drøftelserne om at lade flere end Taliban deltage i en kommende regering føres i Kabul.

Emir Khan Muttaqi, som var uddannelsesminister senest, da Taliban var ved med magten, har ført flere samtaler med den politiske ledelse i Kabul – også med Abdullah Abdullah og tidligere præsident under det amerikanske styre Hamid Karzai. Det skriver blandt andet avisen The Washington Times.

Embedsmænd, som er tæt på drøftelserne, siger tirsdag, at de håber på gode nyheder i løbet af et døgn eller to.

Mindst et af møderne fandt sted natten til tirsdag, og det var angiveligt koncentreret om, hvordan en Taliban-ledet regering vil forholde sig til rettigheder, som indført i de 20 år, som er gået siden Taliban blev fjernet fra magten ved en USA-ledet invasion.

Muttaqi tog kontakt med USA-støttede krigsherrer allerede før Kabul faldt, og han kontaktet politiske ledere før præsident Ashraf Ghani forlod landet.

En generel amnesti for statsansatte og en opfordring om at lade kvinder arbejde tyder på, at der har været fremgang i drøftelserne

– Det islamiske emirat ønsker ikke, at kvinder bliver ofre, siger Enamullah Samangani i Talibans kulturkommission.

– De bør deltage i regeringsstrukturen i tråd med sharialovene, tilføjer han i en udtalelse fremsat tirsdag.

Det er imidlertid uklart, hvilke kvinderoller, han forestiller sig. Han betoner, at det nye regime bliver islamisk, og at borgerne er muslimer

– Regeringens struktur er ikke helt klar. Men baseret på erfaring, bør der være en ledelse, som er fuldstændigt islamisk, og alle parter bør deltage, siger Samangani.

Det vakte tirsdag også opsigt, at kvindelige nyhedsoplæsere var tilbage på skærmen på tv-stationen TOLOnews. En av dem interviewede en repræsentanter for Taliban i studiet.

Mange frygter repressalier fra Taliban mod byboere, som ikke opfattes som tilstrækkeligt gudfrygtige.