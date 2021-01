Medier: Tyskland frygter EU-afslag for ny covid-vaccine til ældre

I den tyske regering er der bekymring for, at en vaccine mod covid-19 fra det svensk-britiske medicinalfirma AstraZeneca ikke opnår EU-godkendelse til personer over 65 år.

Det siger kilder fra den tyske koalitionsregering til de to aviser Bild og Handelsblatt ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Vaccinen ventes denne uge at få en betinget markedsgodkendelse i EU. Den er ifølge kilderne ikke særligt effektiv til at forebygge covid-19 for personer over 65 år.

Den tyske regering antager, at vaccinen for den aldersgruppe kun har en effektivitet på otte procent. Det oplyser en kilde til Handelsblatt.

At effektiviteten er målt til otte procent betyder, at der blandt de vaccinerede var otte procent færre tilfælde af coronavirus, end man ville forvente, hvis de ikke var blevet vaccineret. Det forventede antal kender man fra vaccinestudier, hvor man har givet en kontrolgruppe placebo som for eksempel saltvand.

AstraZeneca afviser sent mandag aften de to avisers rapporter om, at vaccinen skulle have en lav effekt hos ældre personer som 'fuldstændig forkert', skriver Reuters.

Viser effektiviteten sig at være lav, vil det være et tilbageslag for den europæiske vaccinationsstrategi.

I forvejen er den forventede udrulning af vaccinen fra AstraZeneca ramt af forsinkelser. Selskabet meddelte i sidste uge, at det i første kvartal vil levere 60 procent færre doser af vaccinen end tidligere lovet.

EU-Kommissionen har i et brev til AstraZeneca krævet svar om årsagen til disse forsinkelser.

- Kommissionen forventer, at forpligtelserne i kontrakten overholdes. Det er afgørende for borgernes sikkerhed, siger talsmand Stefan De Keersmaecker mandag.

EU-Kommissionens cheftalsmand, Eric Mamer, tilføjer, at EU indgik kontrakten i august sidste år, og at EU har betalt en stor sum penge for at hjælpe producenten med at have den nødvendige kapacitet, når vaccinen var klar.

Vaccinen fra AstraZeneca er udset til at supplere de to allerede godkendte vacciner fra Moderna og Pfizer/BioNTech, som Danmark og andre EU-lande er begyndt at tage i brug.

I modsætning til de to vacciner har midlet fra AstraZeneca den fordel, at det ikke skal opbevares ved temperaturer langt under frysepunktet. Det gør det mindre besværligt at opbevare og distribuere vaccinen.

Vaccinerne fra Moderna og Pfizer/BioNTech har i forsøg vist en effektivitet på 94-95 procent til forebyggelse af covid-19 for alle aldersgrupper. Det fremgår af Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.