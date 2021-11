Medlem af Hamas dræber en og sårer tre i Jerusalem

En israeler er blevet dræbt og tre andre såret efter et skudangreb i Den Gamle Bydel i Jerusalem søndag. Det oplyser hospitalskilder.

Politiet siger, at to civile og to politifolk blev ramt af skud. Den ene politimand døde af sine kvæstelser, oplyser kilder uden at oplyse yderligere detaljer.

- En terrorist bevæbnet med en mindre maskinpistol åbnede ild i den gamle bydel, siger det israelske politi. Ifølge politiet blev angrebsmanden dræbt.

Den Gamle Bydel er en del af den israelsk-annekterede østlige del af Jerusalem.

Israels sikkerhedsminister, Omer Barlev, betegner manden bag angrebet som et 'Hamas-medlem'.

Hamas har bekræftet, at manden var et af bevægelsens medlemmer.

Storbritanniens indenrigsminister, Priti Patel, har i weekenden forbudt den militante palæstinensiske gruppe Hamas.

Med det skridt bringer hun Storbritannien overens med USA og EU i forholdet til Hamasbevægelsen, som regerer Gazastriben.

Hamas blev stiftet i 1987. Bevægelsen er imod Israels eksistens og imod fredsforhandlinger. I stedet går Hamas ind for 'væbnet modstand mod Israels besættelse af palæstinensiske områder.'

Angreb på israelske sikkerhedsstyrker sker jævnligt i Den Gamle Bydel i Jerusalem.

Onsdag skød israelske sikkerhedsstyrker en teenager, som sårede to politifolk ved et knivangreb.

Sidst i september forsøgte en kvinde at knivstikke to sikkerhedsfolk på en gade, som fører op til Al-Aqsa moskéen. Hun blev skudt og dræbt.

Israel erobrede det østlige Jerusalem under Seksdageskrigen i 1967 og annekterede senere området.

Palæstinenserne ønsker Østjerusalem som hovedstad i en fremtidig palæstinensisk stat. Israel siger, at hele byen er dets evige og udelelige hovedstad.