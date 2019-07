Ærlige Katja K: Derfor kunne jeg aldrig være stripper

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K fortæller i denne uge om forskellen på arbejde i sexbranchen

CHAT MED KATJA K: Klokken 21 kan du chatte direkte med Katja K - del dine spørgsmål og kommentarer i chatten længere nede i artiklen

Stripper versus pornostjerne. Lyder som optakt til en sexet boksekamp - eller endnu værre: Titlen på en dårlig pornofilm.

Man kan se det for sig:

En faldefærdig stripper i skrig neonfarvet bikini med kridhvide plateau-stiletter, der kæmper imod en udsultet pornomodel, iført lang affarvet blond paryk og stram gennemsigtig latex kjole, der til forveksling ligner smeltet gul ost.

De to skal slås imod hinanden i en boksering, en kulørt opsat kulisse, begge sex symboler, iscenesat med lange falske negle, der gennemborer boksehandskerne’s vatterede sikkerhed, klar til at ridse hinandens halvnøgne erogene zoner til blods.

Alt imens de glider rundt på det glatte plastik og falder i laget af mørk mudderpøl, der er lagt ud til anledningen, som var det en fast klippegrund.

Men der er intet fundament her.

Hverken fysisk eller mentalt. De er begge røget ud på et sidespor.

De vidste det øjensynligt ikke, da de traf valget.

Deres valg om at lade sig beskue og gennembore af al verdenens liderlige øjne, der klæber sig fast til huden, som små igle-lignende sugekopper, der suger al blod ud, så der til sidst kun står to skelet tynde zombier tilbage, og slår ud efter hinanden i slowmotion, imens de skriger som lidende katte i en dødskamp.

Ikke noget for mig

Okay. Ikke den fedeste trailer for en pornofilm. Nærmere en makaber gyser.

Virkelighedens gyser for nogen. Ikke for mig. Heller ikke i fysisk forstand.

Mere en verbal kamp. Selvom det ikke var en kamp, men en harmløs diskussion. Heller ikke engang en diskussion, men en fredfyldt samtale jeg havde med en tidligere stripper. Om forskellen på at være stripper og pornomodel.

Er der egentlig en forskel?

Denne samtale foregik for nogle år siden, imellem den tidligere stripper Kira Eggers og jeg.

Hun sagde: ‘Jeg kunne aldrig være pornomodel'.

Jeg sagde: ‘Jeg kunne aldrig være stripper'.

Say what!?

Hvordan kan to såkaldte sexarbejdere, have to så forskellige syn på det samme?

På mine egne præmisser

Det kan jeg fortælle dig, min ven. Det er ikke det samme.

At være stripper er én ting. At være pornomodel er en anden.

Naturligvis er der ligheder. Begge poserer kælent foran et publikum.

Men forskellen er, at den enes publikum er LIVE, mens den anden’s publikum sidder og kigger bag små skærme.

Den ene bliver konstant konfronteret med direkte reaktioner, mens den anden kan gemme sig bag lukkede 'sets'.

Den anden var mig.

Men hvem kan eller vil overhovedet gemme sig, i et så expressionistisk miljø?

Jeg ville naturligvis ikke gemme mig, det kunne jeg selvklart ikke, jeg ville blot gerne have kontrol med mine omgivelser.

Og det havde jeg. Efter de gældende 'nøgne omstændigheder'. Jeg håndplukkede mine kollegaer, og vi arbejdede sammen i et sikkert og lukket miljø. Uvedkommende var forment adgang. Og som sådan var det helt naturligt. Deri ligger forskellen.

At tænde på at vise sig frem foran alle lige nu og her, eller mærke at man udtrykker sig igennem et bevidst sprog - ligesom jeg nu sidder her ved mit tastatur, og skriver dette til dig.

I mit sind viser jeg kun det frem, jeg har allermest lyst til på mine præmisser.

P.S De to førstnævnte karakterer i boksemanegen, er hentet fra den ultimative fiktion.