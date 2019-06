Bloggerne laver falsk mor-markedsføring

Megafonen er Ekstra Bladets debat-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Louise Meyer, freelancejournalist og nybagt mor, fortæller i denne uge om bloggerne på Instagram, der drysser glimmer på babylorten

I mit Instagram-feed støder jeg jævnligt på opslag fra bloggere og 'Insta-personligheder', hvor fotoet og billedteksterne på ingen som helst måde stemmer overens. Eksempelvis kan du læse en opdatering med teksten '[...] fødte en baby og cirka tre sekunder senere er vi på vej til lege-besøg i vuggeren.'



Billedet viser en afklædt mor, der poserer i et spabad med sin baby.

Eller: '[...] forkølet og hidsig etårig, der ikke er indforstået med første døgns ammestop.'

Billedet viser en mor, der strutter med bagdelen og holder sin unge under nogle fotogene palmer i et udendørsbad.

Eller: '[...] jeg har kun sovet en time i nat,' efterfulgt af et billede, der viser en mor i hotelmorgenkåbe ledsaget af overdådig roomservice-morgenmad.

Spørgsmålene i min hjerne står i kø efter at have luret på sådan nogle opslag. Findes der virkelig vuggestuer med spabad, hvor mor også må komme med? Hvor er den hidsige baby, der er ked af ammestoppet, og hvad med den trætte mor? Hvorfor er jeg lilla under øjnene og grå i ansigtet efter en nat uden søvn, når andre øjensynligt ser helt glade, nøgne og lækre ud?



Babylort med glimmer

Bloggerne stikker folk blår i øjnene. Var de en virksomhed, kunne man med rette anklage dem for falsk markedsføring. Rigtigheden af faktiske forhold skal kunne dokumenteres ifølge markedsføringsloven, ellers er der tale om vildledende markedsføring.

Og var bloggerne et journalistisk medie, måtte de heller ikke bruge et billede, der på ingen måde relaterede sig til det skrevne. Det ville være i strid med god presseskik, for igen: Det vildleder læseren.

I forsøget på at nedbryde tabuer skaber bloggerne blot nye idealer. Hvis de virkelig ville dele de hårde øjeblikke, kunne de så ikke gå hele vejen i stedet for at pakke dårlig søvn og babylort ind i glimmer og labre bikinikroppe.

Det er trættende i længden at få råd og falsk medfølelse af en selvpromoverende messias, der øjensynligt bare gerne vil have likes for sin sprøde krop i bikini. Hvilket der jo i øvrigt ikke er noget galt med, men så skriv det som det er. 'Se mig, jeg er en snack.' Lad være med at pakke det ind i en fortælling om, at du er træt og ved at miste modet.

Nedslående statistikker

For hvis der sidder nogen derude og tror, at det er helt normalt at se så glad, veloplagt og lækker ud efter en fødsel, en søvnløs nat med en skrigende baby, et ammestop eller en hård vuggestue-opstart, får de da en galoperende klump i maven af stress. Eller også kommer de til at føle sig utilstrækkelige. Og det er jo ikke engang for sjov.

Antallet af unge piger med psykiske problemer er eksploderet. Halvdelen af alle unge kvinder har været til psykolog, antallet af unge med depression er tredoblet, over en kvart million danskere lider af stress. De nedslående statistikker er mange.

Det er ikke noget nyt, at Instagram er et virtuelt livsstilsmagasin fyldt med opstillede glansbilleder. Og bloggerne og instagrammerne må hjertens gerne være der til inspiration og salg af drømme. De må bare ikke lade unge kvinder tro, at virkeligheden er, at man sidder og griner med perletænder og struttende røde kinder, når man er blevet vækket hver halve time hver nat i en måned. For det gør man ikke altid, skal jeg hilse og sige.

Føtex i natbukser

Jeg gjorde i hvert fald ikke, når jeg ved et uheld var gået i Føtex i mine natbukser og var så dødtræt, at jeg ikke kunne finde ud af sige rugbrød til ekspedienten i bageren, eller når jeg kom for sent til et møde, fordi min søn havde sprutte-skidt ud over min hvide silkeskjorte. Eller når jeg græd af udmattelse.

Bloggerne og instagrammerne må gerne promovere sig selv og vise deres smukke ydre frem, alt det de har lyst til. Jeg ville bare sådan ønske, at de lod være med at få det til at se ud, som om det altid er legende let at være mor til en baby. Vi mødre ender jo med at give hinanden pres og præstationsangst, hvis vi poster glittede glansbilleder på Instagram, samtidig med, at vi fortæller om, at vi er ved at falde fra hinanden. Kald nu en spade for en spade.