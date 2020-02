Det rene bullshit: Jeg får brækfornemmelser

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Megafonens blogger Stephanie Star, foredragsholder og tidligere botox-dronning, vil ikke lade sig manipulere af Valentinsdag, som hun kalder noget 'opreklameret bullshit'

Det er valentinsdag for fuld hammer. Og har du ikke købt gaveblomster eller en hjertegaveæske, ryger du ud af venskaber, parforhold eller andre relationer.

I dag er en ægte 'pisket flødeskum med kirsebær på toppen'-dag. Det er dagen, hvor barnepigerne bliver hyret ind overalt og i hobetal, for nu skal der gang i kærligheden. Men kun i dag.

Med en stor portion ironi og en god sjat bræklyde - og siciliansk blandet med dansk humor - kan jeg sige, at jeg aldrig har fejret den her dag. For hold nu kæft, hvor bliver vi manipuleret.

Jeg ved godt, at reklamebranchen dagligt manipulerer os i indkøbscenteret med varer, som især vi kvinder falder pladask for - inklusive madam røvballe her, så jeg er sgi ikke en skid bedre selv. Men jeg finder det morsomt, at så mange går i svime over den her dag - og den bliver nøje tilrettelagt af hr. og fru Flødeskum.

I et splitsekund synes jeg selv, at jeg lyder bitterfesen, men jeg vil gerne give mit bud på at fejre valentinsdag.

Jeg erkender, at jeg ikke er særlig speciel eller glamourøs. Jeg er en finurlig regnbueis med masser af kærlige indstillinger og værdier. Mine andre holistiske venner og jeg er ret enige om, at det er systemerne, der hersker. Det er disse systemer, der bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert.

Tilbage til fucking bitter

Hjerter og blomster er jeg ikke kun en dagslave af at købe eller give. Jeg kan ikke være slave af denne dag for at kunne investere i et forhold. Jeg investerer gerne i det daglige, i hverdagen. Så jeg køber den ikke, og har aldrig gjort det.

Jeg synes, valentinsdag er noget opreklameret bullshit ligesom black friday og de store supermarkedskæder, der hele tiden har fødselsdag, i særdeleshed når skolerne holder fri. Intet nyt under solen; jeg, bitterbaronessen fra Tagensvej, griner højlydt og morer mig gevaldigt.

Jeg er ikke ekspert - jeg er lommefilosof i mit eget liv, og jeg vander min egen græsplæne. Men mit erfaringsparameter sparker bagdel.

Dagligt bliver jeg mødt af ordcitater om at være en succes, at være lykkelig og om kun at tiltrække gode og positive mennesker, for ellers … bla bla bla. Jeg brækker mig tit over det, men jeg har selv været præcis sådan - jeg ville være perfekt og følge det, de andre gør. Men den konto er tømt. Nu er jeg gået tilbage til at sige fra og være fucking bitter, når det passer mig, så længe det ikke generer nogen.

Jeg prøver ikke at fremstå som ekspert - det ville være røvkedeligt. Jeg er dynamisk og lytter til min syvende og ottende sans. Men mit budskab er: Er valentinsdag ikke overvurderet? Er det ikke manipulation på højeste plan, at folk viser deres kærlighed præcis denne dato? Gør I lige så meget for kærligheden de andre dage?

Hvis ligeværdet, respekten, passionen og glæden stadig er stærk i hverdagen, så fejr alt så vildt og voldsomt, I lyster! Bare I også dagen efter og resten af året er generøse. Men hvis I er glade for galskaben, så fejr løs.