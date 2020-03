DR-vært: 'Jeg er ikke som de andre piger'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge stiller Maria Jencel spørgsmålstegn ved, hvorfor det er 'sejest' at være en drengepige

Jeg hader tøsefnidder og hønsegård. Jeg har flere venner end veninder. Jeg er en drengepige. Jeg kommer ikke til at kontrollere dig, jeg er ikke hysterisk og bliver ikke tøsefornærmet. Til gengæld gamer jeg og er grineren og nede på jorden. Jeg er bare ikke som de andre piger ...

Da jeg var yngre, var det det sejeste at sige sådan her. Distancere sig fra alt, der traditionelt var 'piget'. For alt, du kunne sætte pige foran, var negativt. Du løber som en pige, du slår som en pige, du skater som en pige, du spiller computer som en pige, du græder som en pige, du er en pige-pige, pige-fornærmet, og dét der kan du godt droppe - det er pigefnidder.

Til gengæld kunne man heldigvis hurtigt vende alt det samme til noget positivt. Det krævede bare, at du udskiftede pige med dreng - og pludselig skatede du som en dreng, løb som en dreng, og måske var du heldig at være det sejeste, man kunne være: en drengepige.

Jeg tænkte ikke over det dengang, andet end at det at få lov at være 'en af drengene' som pige var det fineste, man kunne være. Til gengæld var der ingen prestige i at få lov at være 'en af pigerne' som dreng. Så var der formentlig et eller andet helt galt med dig.

Jeg kan huske, hvordan jeg en dag var sammen med en kæreste, jeg havde i folkeskolen. Vi lå nyforelskede og kiggede hinanden romantisk i øjnene på mit pigeværelse, da han gav mig det største kompliment, jeg kunne få.

'Du er så sjov, sej og klog. Du er ikke som de andre piger'. Mit hjerte smeltede - for det var det største, man kunne opnå. Ikke at være som de andre piger.

I dag ved jeg, at piger er et lige så vidt begreb som drenge. Nogle er seje, nogle søde, nogle kloge, nogle smukke - og langt de fleste en kombination af alle mulige sammensatte egenskaber. Og jeg håber sådan, at unge piger i dag bliver opdraget til at vide, at det at være pige er præcis lige så sejt og positivt som det at være dreng.

Og jeg ved i hvert fald i dag, at jeg er præcis ligesom alle de andre piger.

Og det elsker jeg.