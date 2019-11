DR-vært med opsang: Nationen! Dit fuckface! Denne her er til dig

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner.

Undskyld. Det med Fuckface mente jeg ikke. Det var bare en måde at få din opmærksomhed på og få dig til at klikke. Hvis du er vred nu, vil jeg bede dig prøve at trække vejret og lige give mig en chance til. For det er netop dét, denne klumme handler om.

Da jeg fortalte folk, at jeg var blevet spurgt, om jeg ville skrive klummer for Ekstra Bladet, fik jeg hurtigt og mange gange responsen 'Fuck. Er du klar til det? Med det følger jo Nationen - den lille hær at internet-mobbere og trolls?'

Det vidste jeg ikke helt, om jeg var. Det ved jeg stadig ikke helt, om jeg er.

Så jeg tænker, at vi lige så godt kan hilse på hinanden med det samme. Hej Nationen. Jeg hedder Maria.

Dramaet på cykelstien

Forleden dag kørte min mand og jeg på cykel gennem København. Vi havde travlt og var ved at komme for sent til et arrangement, hvor det var vigtigt at komme til tiden. Men hurtigt fandt vi os selv bag en lille, ældre dame med cykelhjelm og reflekser, der cyklede i midten af cykelstien med en fart på knap 10 kilometer i timen.

Her kunne vi fra første række overvære det drama, det var at være omkring denne lille dame.

Turisterne fløj til side, når hun konstant med fingeren intenst placeret på ringeklokken råbte 'af baaanen' og 'det er en CYYKELSTIIII!!!!' til alle, der så meget som havde en tå ude på stien. Og så spruttede hun ellers videre af raseri og sagde alle de grimme ting til luften, som hun ville ønske, hun havde nået at sige til de forbipasserende.

Ingen af de mennesker. hun råbte af. var reelt til fare for hendes trafiksikkerhed. Turisterne fik som de første et kæmpe chok, da de - netop ankommet fra lufthavnen - steg ud af taxaen med al deres bagage, og derefter fulgte en lang række mennesker i indre København, der overskred grænsen fra fortov til cykelsti.

Da vi havde kørt bag hende i et kvarters tid, kom vi forbi en far og en søn, der stod lidt ude på cykelstien for at låse deres parkerede cykler op. Vi vidste godt, hvad der var i vente for dem.

Hun cyklede op på siden, ringede desperat med klokken og råbte igen “det er en CYYKELSTIIII!!!!” - men her fik hun for første gang ikke bare forskrækkelse som svar.

Faren vendte sig mod hende og råbte 'få dig et fucking liv - eller en mand!'. 'JAA!!!', råbte den lille søn på ca. 10 år som support.

'Få dig en mand!'

Det råbte han til en gammel dame. Virkelig. Foran sin lille søn.

Vi skaber ringe i vandet

Det her er et klassisk eksempel på, hvordan vi mennesker hænger uløseligt sammen i en dominoeffekt, hvor alle vores handlinger og ord følger os videre og skaber ringe i vandet af energier, som vi sender ud i verden.

Måske vokser denne dreng op og tror, det er i orden at tale som sin far til andre mennesker. Måske gjorde episoden faren så vred, at han også talte grimt til sin kone, da han kom hjem, og at hun så var træt og sur på sit job dagen efter, og at hendes kollegaer så fik en dårlig dag. Det hele startede med en lille dame, der bare ikke kunne rumme i sin krop, at folk uden cykler bevægede sig ud på cykelstien.

Hver dag kan vi vælge, når vi oplever nogen eller noget, som frustrerer os - at demontere eller eskalere. Både i virkeligheden - men i den grad også på internettet.

Guderne og alle andre skal vide, at jeg alt for mange gange i mit liv har valgt at eskalere. Især i mine teenageår.

Og den rus og adrenalin man kan få af at sige det helt rigtige spydige comeback, man ved, der bare virkelig rammer, er ofte en større nydelse i øjeblikket end at vise overskud og bare grine af din lille sure dame - og ønske hende en god dag videre på de danske cykelstier.

Men det er også det, der får dominoeffekten til at fortsætte - i stedet for lige at bremse den, og sende en bølge af overskud ud i verden i stedet. Så kan det være, at bølgen - når den har skyllet hen over landet - også rammer dig igen i morgen.

Så kære Nationen. Selvom det er nemt, er det ikke sejt at mobbe. Det er ikke sejt at eskalere situationen. Til gengæld er det mega sejt - om end lidt sværere indtil man lige har vænnet sig til det - at sprede smil og overskud, selvom man bliver mødt med præcis det modsatte.

